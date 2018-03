V prihodnosti se bomo namesto po tleh vozili po zraku #video

Video: Planet TV

Jetsons, risanka iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, je že takrat napovedovala mobilno prihodnost. Risani junaki se vozijo v letečih kapsulah. In nismo daleč od tega. V bližnji prihodnosti se bomo po napovedih ameriškega podjetja Uber in ajdovskega Pipistrela prevažali z majhnimi letali, ki bodo poletela navpično v zrak in pristala skoraj kjerkoli.

"Kadarkoli predstavljam nekatere svoje ideje, se vsi le nasmihajo, ampak na koncu imam vedno prav," pravi ustanovitelj Pipistrela Ivo Boscarol.

Čas potovanja med domom in službo se bo zmanjšal, vozila pa bodo v ubranih okoljih, kjer je onesnaževanje najhujše, prijaznejša do okolja. Vožnjo z novimi letali si bo lahko privoščil vsak.

"Dobili smo zelo ugodne leteče stroje. In to bo največja korist projekta Uber elevate," je napovedal Boscarol.

Prvo plovilo naj bi v enem od svetovnih velemest poletelo že čez dve leti. Razvoj je hitrejši, kot lahko očitno sploh dojemamo.

K temu prispeva tudi slovensko podjetje Motogram, kjer se ukvarjajo z digitalizacijo avtomobilske industrije. "V prihodnosti se bomo vozili po zraku, a danes ostajamo še trdno na tleh," je v oddaji Dan. na Planet TV povedal Andrej Kline.

V podjetju so razvili revolucionarni čitalec, ki temelji na tehnologiji blockchain in zna zaznati objektivno ceno vozila. "Lastnik vozila z avtomobilom zapelje skozi poseben tunel, ki poskenira vse vozilo, ga digitalizira in izdela posnetek vozila v digitalni obliki," je pojasnil Kline.

- Na svetu je več kot 94 milijonov vozil, od tega 72 milijonov osebnih vozil;

- 57 odstotkov svetovne populacije si ne zna zamisliti življenja brez vozila;

- do leta 2035 bo na svetu dve milijardi vozil, do leta 2050 pa že 2,5 milijarde vozil;

- Hiša Gartner napoveduje do leta 2020 250 milijonov vozil z avtonomno vožnjo.