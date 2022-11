V Mariboru prodajal zrak in z milijoni ušel v Dubaj, zdaj so ga prijeli

Grška policija je na letališču v Atenah aretirala Nemca Stephana Morgensterna, ki mu je bil zaradi mednarodne tiralice na sledi Interpol. Gre za soustanovitelja piramidne sheme FutureNet, ki je sredi prejšnjega desetletja opeharila precej vlagateljev predvsem v Evropi in Aziji. Morgenstern, ki se je ob kolapsu piramidne sheme umaknil v Dubaj in tam začel prodajati luksuzne avtomobile, je potencialne nove rekrute za FutureNet večkrat osebno novačil tudi v Sloveniji. V Italiji so pred nekaj tedni sicer aretirali tudi drugega ustanovitelja te piramidne sheme, Poljaka Romana Ziemiana .

62-letnega Stephana Morgensterna so na mednarodnem letališču v Atenah, kjer se je poskusil vkrcati na let za Dubaj, aretirali že 26. oktobra, vendar pa so grške oblasti informacijo sporočile šele pred nekaj dnevi. Najverjetneje je šlo za akcijo, ki jo je grška policija uskladila z italijanskimi kolegi in Interpolom: kot smo že poročali, so konec oktobra na slovitem dirkališču v Imoli namreč aretirali tudi njegovega kolega Ziemiana.

Tiralico za ustanoviteljema piramidne sheme FutureNet je izdala Južna Koreja, kjer ju obtožnica bremeni finančne goljufije in oškodovanja več kot dva tisoč posameznikov, ki so podali prijavo zoper Nemca in Poljaka.

Stephan Morgenster (levo) in Roman Ziemian (desno), ustanovitelja piramidne sheme FutureNet, bosta najverjetneje izročena Južni Koreji. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Pobrala sta 111 milijonov evrov, del tudi v Sloveniji, in se začela ukvarjati s ferrariji

Morgenstern in Ziemian sta evropski rezidenci za Združene arabske emirate, natančneje Dubaj, ki slovi kot varno zatočišče za prevarante, ki so obogateli s piramidnimi shemami, zamenjala pred dobrimi tremi leti, ko je postalo jasno, da bo FutureNet implodiral. Po ocenah južnokorejskih oblasti je FutureNet samo v njihovi državi žrtve oškodoval za okrog 28 milijonov evrov, celoten izkupiček organizatorjev prevare, ki sta bila seveda na vrhu piramide, pa je s prilivi z vsega sveta znašal okrog blizu 111 milijonov evrov, je v torek poročal Kyunghyang Shinmun, eden največjih medijev v Južni Koreji.

Morgenstern je v Dubaju odprl salon s športnimi avtomobili, Ziemian pa je pridobil licenco dirkača pod okriljem koncerna Ferrari in sodeloval na dirkah po vsem svetu. Na njegovi zadnji so ga tudi aretirali.

Nemec in Poljak sta piramidno shemo FutureNet ustanovila leta 2014. Sprva je šlo zgolj za preprosto matrico za novačenje novih članov brez konkretnega produkta, nato so dodali klikanje na oglase, nazadnje pa še lastno kriptovaluto in obljube o razvoju lastnega ekosistema, ki bi vključeval tudi družbeno omrežje in nakupovalno platformo. Šlo je tako rekoč za učbeniški primer domnevno na sodobni tehnologiji, v resnici pa zgolj v oblakih zasnovane piramidne sheme iz obdobja 2015–2020.

FutureNet je nove člane novačil tako rekoč po vsem svetu, zelo aktivno pa tudi v Sloveniji. V več krajih so med letoma 2016 in 2019 potekala redna srečanja rekruterjev s potencialnimi vlagatelji, Slovenijo pa je večkrat obiskal tudi prav soustanovitelj FutureNeta Morgenstern. Nemec v Mariboru:

FutureNet je – verjetno z namenom ustvarjanja vtisa, da je delovanje organizacije v Sloveniji povsem legitimno – sponzoriral tudi svojčas enega najboljših slovenskih klubov malega nogometa (futsala), FutureNet Maribor:

Denarni tok se je tako rekoč izsušil leta 2019 po propadu FutureNetove kriptovalute in usihanju svežega kapitala, saj je bilo potencialnih vlagateljev vse manj, na kar je vplival tudi zlom mega-Ponzijeve sheme OneCoin, ki je marsikoga odvrnil od vplačevanja v podobne projekte. Takrat se je prenehala tudi skoraj vsa promocija FutureNeta na spletu. Zadnji videoposnetek je FutureNet na svoj predhodno sicer zelo aktiven kanal na YouTubu objavil 11. septembra 2019.

