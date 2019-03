V kriminalko, ki je zajela tudi Slovenijo, se je vpletel "super odvetnik"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zgodbe o onecoinu, ki so ga promotorji tudi v Sloveniji oglaševali kot ubijalca bitcoina in prihodnost plačevanja ter odlično priložnost za hiter zaslužek, še ni konec. Številni posamezniki, ki so v onecoin vložili svoj denar, še vedno čakajo, da bodo onecoine lahko zamenjali za evre, kot so jim neštetokrat obljubili promotorji. Vodilni v denarni mreži so se medtem večidel že raztepli v nove "poslovne priložnosti" oziroma je za njimi tako kot za Rujo Ignatovo, ki je vse skupaj začela, izginila vsaka sled.

26. aprila bo na sodišču v New Yorku potekala prva obravnava primera zoper Konstantina Ignatova, obraz domnevne piramidne sheme Onecoin. Ta je pod pretvezo izdaje kriptovalute po vsem svetu opeharila več milijonov ljudi, med njimi tudi več tisoč Slovencev. Njihov denar bo plačal kontroverznega "super odvetnika": Ignatova bo namreč zastopal Jeffrey Lichtman, ki je še prejšnji mesec branil po mnenju mnogih nekdaj najvplivnejšega predstavnika organiziranega kriminala na svetu.

Ruja Ignatova (levo) in Konstantin Ignatov (desno). Foto: Facebook

33-letnega Konstantina Ignatova so v ZDA aretirali v začetku marca ter izdali obtožnico zoper njega in njegovo sestro Rujo Ignatovo, ki velja za ustanoviteljico Onecoina. Obtožnica ju bremeni pranja denarja in prevare. Ruja Ignatova je neznano kam poniknila v drugi polovici leta 2017, Konstantin pa je vodenje Onecoina po nekaj menjavah na vrhu prevzel lani. Na previdnost pri sodelovanju v denarni mreži Onecoin, ki so ga močno promovirali tudi v Sloveniji, so v zadnjih letih sicer opozarjale številne institucije in potrošniške organizacije po vsem svetu.

Ignatova bo zagovarjal človek, ki brani mafijske superšefe

Konstantina Ignatova bo na zaslišanju na sodišču newyorškega južnega okrožja 26. aprila zastopal Jeffrey Lichtman, razkrivajo sodni dokumenti, do katerih se je dokopal najbolj znan bolgarski medij Capital:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

53-letni Jeffrey Lichtman je v New Yorku znan kot eden od tako imenovanih "super odvetnikov", ki prevzemajo obrambo v nekaterih najtežjih in najbolj kontroverznih primerih.

Jefrrey Lichtman zapušča obravnavo na sodišču v New Yorku, kjer je pravkar zagovarjal nekdanjega šefa mehiškega narkokartela, 31. januar 2019. Foto: Reuters

Sredi prejšnjega desetletja je Lichtman zastopal Johna Gottija mlajšega, ki je med letoma 1992 in 1999 kot vršilec dolžnosti načeloval mafijski družini Gambino, eni najvplivnejših in najmočnejših združb organiziranega kriminala v ZDA. Lichtman je na sodišču dosegel oprostitev Gottija mlajšega, ki ga je obtožnica med drugim bremenila sodelovanja pri treh umorih, izsiljevanju in finančnih prevarah.

John Gotti mlajši (na fotografiji v sredini) je sin leta 2002 umrlega mafijskega šefa Johna Gottija, enega najvplivnejših ameriških kriminalcev vseh časov, ki je bil znan po tem, da se ga številne resne obtožbe "niso prijele", zaradi česar se ga je prijel vzdevek Teflon Don ("don" je eden od izrazov za mafijskega šefa). Foto: FBI

Še bolj odmevni stranki je Jeffrey Lichtman svoje usluge nudil pred kratkim in sicer med novembrom 2018 in februarjem 2019.

Branil je namreč Joaquina Guzmana "El Chapa", nekdanjega prvega moža mehiškega mamilarskega kartela Sinaloa, ki so ga na vrhuncu moči primerjali s kolumbijskim kokainskim kraljem Pablom Escobarjem.

"El Chapo", ki velja za enega najvplivnejših mafijskih šefov vseh časov, je kar dvakrat pobegnil iz pripora, leta 2016 pa so ga vendarle ujeli in leto pozneje predali ZDA, kjer je februarja na sodišču izgubil in bo najverjetneje obsojen na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti predčasnega izpusta. Foto: Reuters

Podjetje OneLife, ki je v ozadju Onecoina: Gre za lov na čarovnice

OneLife, prek katerega je bilo mogoče kupiti izobraževalne pakete, ki so posamezniku prek posebnih žetonov prinesli domnevno kriptovaluto onecoin, je v sredo objavil nenavadno sporočilo za javnost, v katerem so marčevsko dogajanje, povezano z obtožnicama zoper glavna akterja Onecoina, Rujo Ignatovo in Konstantina Ignatova, označili za lov na čarovnice.

Medije so v sporočilu za javnost tudi obtožili, da širijo lažne novice, a te trditve niso utemeljili s kakršnim koli primerom oziroma protiargumentom.

OneLife je v prejšnjem sporočilu za javnost 12. marca sicer potrdil, da se Konstantin Ignatov res še vedno nahaja v Združenih državah Amerike, čeprav bi jih moral zapustiti že en teden prej.

Konstantin Ignatov se trenutno nahaja v priporu v New Yorku. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Medtem pa pri OneLife še vedno niso pojasnili, kje je oziroma kaj počne Ruja Ignatova, ki jo obtožnica v ZDA prav tako bremeni finančne goljufije in pranja denarja, pa čeprav mnogi vlagatelji v onecoin podjetju na Facebooku tako rekoč vsak dan pišejo pozive, naj se Ignatova vendarle oglasi s pojasnilom.

