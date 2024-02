V Združenih državah Amerike so v sredo vložili obtožnico zoper Takešija Ebisavo, domnevno enega od vodij japonske mafijske organizacije Jakuza, ker naj bi agentu ZDA pod krinko poskusil prodati večjo količino urana, torija in plutonija. Ebisava naj bi po informacijah ameriških oblasti pričakoval, da bo material nekako našel pot do Irana, ki bi ga nato uporabil za izdelavo jedrskega orožje.

60-letni Japonec Takeši Ebisava je v ZDA obtožen zarote za promet z jedrskimi materiali, razkriva v sredo objavljeno sporočilo za javnost na spletni strani pravosodnega ministrstva ZDA.

Ebisava, domnevno eden od višje pozicioniranih vodij v hierarhiji japonske kriminalne združbe Jakuza, je že leta 2020 agentom pod krinko začel pošiljati fotografije zrnatega materiala v bližini Geigerjevega števca, ki naj bi dokazoval, da gre za snov, ki oddaja radioaktivno sevanje.

Fotografije domnevno radioaktivnega materiala, ki jih je agentom pod krinko pošiljal japonski mafijec. Foto: Ministrstvo za pravosodje ZDA

Japonec se je na Tajskem tudi srečal z enim od agentov pod krinko, ki se je predstavljal za vplivnega mednarodnega prekupčevalca z orožjem in prepovedanimi drogami, ter mu pokazal vzorce radioaktivnega materiala.

Kot je v torek sporočilo tožilstvo v New Yorku, ki je vložilo obtožnico zoper domnevnega mafijskega šefa, je Ebisava verjel, da so osebe, s katerimi komunicira in se srečuje, posredniki za nakup materialov za izdelavo jedrskega orožja, ki so tudi na plačilni listi režima v Iranu.

Ebisava je agentom pod krinko sporočil, da ima za prodajo nemudoma pripravljenih več kot sto kilogramov urana in dve toni torija-232, izotopa elementa torija.

Torij sam po sebi ne more biti uporabljen v jedrskih reaktorjih ali za izdelavo jedrskega orožja, v obliki sicer izredno stabilnega izotopa torij-232 pa ima določene lastnosti: absorbira lahko nevtrone in tvorij izotop torij-233, ki razpade v izotop protaktinij-233 in nazadnje v cepljivi uran-233, ta pa je (potencialno) primeren za uporabo tako v jedrskih reaktorjih kot v atomskih bombah.

"Absolutno je pričakoval, da bo Iran z njegovim materialom izdelal jedrsko orožje"

Japonec je agentom pod krinko še zagotovil, da lahko priskrbi še bistveno večje količine radioaktivnega materiala, ki naj bi ga dobil iz Mjanmara in za katerega je po navedbah ameriških organov pregona "absolutno" pričakoval, da bo na koncu pristal v iranskem jedrskem orožju.

Iranski jedrski kompleks Natanc, ki velja za enega od osrednjih iranskih obratov za bogatenje urana, primernega za uporabo v jedrskem orožju. Foto: Guliverimage

Čeprav je obtožnica, ki jo je zoper šefa japonskega kriminalnega podzemlja vložilo ameriško pravosodje, novost, je Ebisava že nekaj časa stalni gost ameriškega zaporniškega sistema. Priprt je namreč že od aprila 2022, ko so ga v New Yorku aretirali agenti ameriške Agencije za boj proti drogam (DEA).

Ebisava je od agenta pod krinko takrat namreč hotel kupiti protiletalske rakete, za katere pa mu ni ponujal denarja, temveč heroin, ki pa je v ZDA domena agencije DEA.

Tajski organi pregona, ki so v preiskavi sodelovali z Američani, so enemu od partnerjev Ebisave na Tajskem medtem zasegli vzorce, ki jih je Japonec predhodno pokazal agentom pod krinko, in jih poslali na testiranje v ZDA, kjer so ugotovili, da res vsebujejo uran, torij in celo plutonij, verjetno najbolj znan material, ki se uporablja za izdelavo jedrskega orožja.

Eksplozivni material v atomskih bombah, ki sta avgusta 1945 Japonsko prisilili h kapitulaciji, je bil radioaktivni izotop plutonij-239. Kljub zastrašujočim posledicam eksplozij sta bili bombi sicer relativno neučinkoviti, saj sta porabili le delček vsebovanega plutonija. Foto: AP / Guliverimage

Grozi mu dosmrtna zaporna kazen

"Obtoženi je tihotapil droge, orožje in radioaktivni material, šel pa je celo tako daleč, da je agentom pod krinko ponujal za izdelavo jedrskega orožja primerna uran in plutonij, pri čemer je pričakoval, da ju bo Iran uporabil v jedrskem orožju. To je izreden primer pokvarjenosti tihotapcev prepovedanih drog, ki delujejo brez kančka sočutja in spoštovanja do človeških življenj," je v sporočilu za javnost o obtožnici, ki ga je objavilo pravosodno ministrstvo ZDA, navedena izjava direktorice agencije DEA Anne Milgram.

Obtožnica Ebisavo bremeni sedmih kaznivih dejanj, med drugim zarote za promet z jedrskimi materiali, tihotapljenje prepovedanih drog ter vnos mamil v Združene države Amerike, pranje denarja, nedovoljeno posedovanje orožja in promet z njim. Če bo na sojenju spoznan za krivega, mu grozi dosmrtna zaporna kazen.