Tajvanski Foxconn je največji proizvajalec pametnih telefonov Applove blagovne znamke iPhone, ki večinoma prihajajo iz njegovih kitajskih tovarn. To pa se lahko kmalu spremeni, kajti niti Apple niti Foxconn nista neobčutljiva na trgovinsko vojno med največjima svetovnima gospodarstvoma, ZDA in Kitajsko.

Nekatere cenejše (in starejše) modele iPhonpov, kot je iPhone SE (na fotografiji), Apple že zdaj proizvaja v Indiji. Foto: Andrej J. Pirnat

Do 25 tisoč novih delovnih mest

Po načelu bolje drži ga, kot lovi ga, si zaradi omenjenih trgovinskih napetosti Apple prizadeva prestaviti proizvodnjo iPhonov iz Foxconnovih obratov na Kitajskem. Naprave, sestavljene v Indiji, namreč v ZDA ne bi bile izpostavljene tako visokim carinam kot tiste, ki jih sestavijo na Kitajskem.

Foxconn, ki si ne more privoščiti, da bi ostal brez svoje jabolčne zlate jame, bo zato nadgradil svoje proizvodne zmožnosti v mestu Sriperumbudur v indijski južni zvezni državi Tamil Nadu, za kar bo porabil predvidoma dobrih 315 milijonov evrov.

Foxconn bo svojo indijsko tovarno gradil na jugu države.

Indijcem se tako obeta do 25 tisoč novih delovnih mest, a ob tem vendarle ne gre spregledati, da si Foxconn, iz čigar obratov prihajajo pametni telefoni tudi številnih drugih znamk, ni ustvaril vtisa najbolj prijaznega delodajalca in da so ga vseskozi spremljale razne obtožbe in afere.

Nova Foxconnova tovarna v Indiji bi lahko prinesla do 25 tisoč novih delovnih mest. Foto: Getty Images

Morda bodo tudi nekatere komponente proizvajali v Indiji

Prvotno se je ugibalo, da bi proizvodnjo iPhonov iz Kitajske selili v Vietnam, kjer še vedno Foxconn načrtuje gradnjo svoje nove tovarne, a je zdaj jasno, da bodo (nekateri) novi iPhoni vendarle prihajali iz Indije. Ob tej potrjeni napovedi so se pojavili namigi, da bi lahko v Indiji začeli proizvajati tudi nekatere komponente za te naprave, a tega uradno niso ne potrdili ne zanikali.

Še vedno pa bo po vsej verjetnosti proizvodnja modelov XR in XS ostala na Kitajskem, v Indiji pa bodo v naslednjem letu s tamkajšnjih proizvodnih trakov začeli prihajati iPhoni družine X.

Gotovo se jim kolca po boljših časih

V Indiji sicer že sestavljajo cenejše Applove pametne telefone iPhone SE in 6S, in sicer v obratih družbe Wistron Corp v tehnološkem parku mesta Bengaluru. Ne brez razloga: več kot polovica iPhonov, ki jih Apple proda v tej državi, so iz starejših družin kot lanski iPhone 8, telefoni, sestavljeni v isti državi, pa niso podvrženi carinam.

Apple si gotovo želi večjega tržnega deleža v Indiji, saj ima po številu prodanih mobilnih telefonov le enoodstotni tržni delež na tem zelo velikem trgu. Prav tako jih gotovo ne navdušuje, da so že prejšnji mesec morali zmanjšati svoje prodajne napovedi za božično in prednovoletno obdobje, zato ne preseneča, da iščejo nove priložnosti povsod, kjer je to mogoče.