V Kopru spet našli svetovno znan simbol

Koprski frizerski salon ima v logotipu znano Starbucksovo morsko deklico brez njenih značilnih repov in z nekoliko skrajšanimi lasmi. Kljub dodelavam je podobnost z vsepovsod prepoznavnim logotipom največje verige kavarn na svetu nezgrešljiva, s čimer se strinjajo tudi spletni iskalniki Google, Bing in Yandex.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na to, da frizerski salon v Kopru kot svoj logotip uporablja predelani logotip, so danes na Facebooku opozorili člani skupine Grafični oblikovalci.

V frizerskem salonu so se na to odzvali z umikom vseh fotografij spornega logotipa z njihovega profila na Facebooku. Za Siol.net so povedali, da so logotip odstranili tudi s spletne strani, enako pa bodo naredili še v salonu. Sprašujejo se sicer, komu so zdaj stopili na žulj, saj enak logotip uporabljajo že od leta 2015.

Veliko naključje? Takšen primer se je v Kopru že zgodil.

Starbucksovo morsko deklico z minimalno predelavo krone je kot svoj logotip dolgo uporabljalo tudi koprsko kopališče Žusterna. Videti ga je bilo mogoče na tabli nad blagajno pri vhodu na kopališče:

Opažanja Starbuckovega logotipa v Žusterni so bila nekaj časa kar velik hit na družbenih omrežjih. Ko so bili na to leta 2015 opozorjeni na Javnem zavodu za šport MO Koper, so ustrezno ukrepali in tablo uničili.

