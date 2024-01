Grozljivo maščevanje: šaljivca zalila z vrelo vodo #video

Eden od gostov zabave v Čeljabinsku je dogajanje poskusil popestriti z dimno bombo, ki jo je vrgel v kuhinjo, kjer je lastnica stanovanja in gostiteljica zabave pripravljala večerjo, so poročali lokalni ruski mediji.

Na njegovo potegavščino se je odzvala tako, da je z loncem vrele vode odkorakala v prostor, kjer je potekala zabava, in vsebino lonca v celoti pljusknila vanj.

"Šaljivec", ki je utrpel zelo hude opekline po spodnjem delu obraza, trupu in rokah, je pristal v bolnišnici.

Mladostnik, na katerega je lastnica stanovanja zlila več litrov vrele vode, se je na tleh zvijal od bolečin, prostor pa je preplavilo kričanje, saj je vrela voda brizgnila tudi po drugih udeležencih zabave. Foto: RussianmarketHQ / Telegram

Po incidentu z vrelo vodo se je v stanovanju že drugič v istem večeru oglasila policija – prvič naj bi prišli, ker so se sosedje pritoževali zaradi hrupa. Zaslišali so vse udeležence zabave, lastnici stanovanja, ki je v gosta vrgla vrelo vodo, pa naj bi grozila kazenska ovadba, je poročalo več ruskih medijev.

Po družbenih omrežjih so sicer zaokrožile tudi fotografije domnevne opečene žrtve v bolnišnici, a njihove istovetnosti ni bilo mogoče neodvisno preveriti, nekatere pa so prikazovale tudi druge osebe in ne Rusa, ki je vrgel dimno bombo in bil zato po mnenju mnogih uporabnikov družbenih omrežij kaznovan zelo nesorazmerno.