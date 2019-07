V gozdu našli mrtvega serijskega podjetnika: so ga pokopali bitcoini?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Truplo Tobiasza Niemira so odkrili 25. julija v gozdu v bližini jezera Tyrsko pri mestu Olsztyn na severu Poljske. Niemiro je imel v glavi rano, ki jo je najverjetneje povzročilo strelno orožje. Policija po poročanju poljskih medijev za zdaj še ne izključuje možnosti, da je Niemiro storil samomor.

Poljski podjetnik se je v začetku meseca namreč znašel v velikih težavah, ker je moral s poslovnim partnerjem Marcinom Aszkiełowiczem zaradi nelikvidnosti 8. julija zapreti borzo s kriptovalutami BitMarket.

Približno 400 vlagateljem je BitMarket v času zaprtja dolgoval okrog 2.300 bitcoinov, ki so danes ob ceni 8.650 evrov skupaj vredni skoraj 20 milijonov evrov.

Borzo s kriptovalutami BitMarket je leta 2014 ustanovil Poljak Michael Pleban. Bila je druga največja borza s kriptovalutami na Poljskem in ena prvih na svetu, ki je uporabnikom omogočala takojšnje nalaganje denarja za nakupe kriptovalut. Pleban je BitMarket leta 2015 prodal Niemiru in Aszkiełowiczu. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Niemiro je ob propadu BitMarketa, ki je vlagatelje o tem, da so ostali brez vsega, obvestil zgolj s skopim sporočilom na spletni strani, za poljske medije zatrdil, da je tudi on žrtev, saj naj bi izgubil ogromno denarja, in sicer okrog 300 tisoč evrov.

Za poljski gospodarski medij Money.pl je Niemiro tudi zavrnil vsakršno odgovornost za propad BitMarketa, češ da ni vodil poslov oziroma se od prevzema BitMarketa leta 2015 ni vmešaval v delovanje borze, temveč je bil zgolj njen solastnik.

Se Poljak ni bal maščevanja upnikov, temveč nekoga drugega?

Mogoče je, da Niemirova smrt sploh ni bila povezana z dolgovi borze BitMarket, temveč z njegovim velikim strahom pred drugo osebo.

Niemiro je po poročanju enega od poljskih medijev v zadnjih letih pri poljskih oblasteh namreč aktivno lobiral proti predčasnemu izpustu zapornika, ki je ugrabil drugo osebo in za njeno izpustitev zahteval odkupnino. Identiteta zapornika ni znana, prav tako ni znano, kakšna je bila povezava med njim in Niemirom.

Preberite tudi: