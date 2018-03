V eni od najrevnejših držav na svetu so pravkar spisali zgodovino

Predsedniške volitve v Sierri Leone, majhni afriški državi z visoko stopnjo revščine in politične korupcije, verjetno ne zanimajo prav veliko ljudi drugje po svetu. A letošnje bi jih morale, saj je Sierra Leone s pomočjo švicarskega podjetja Agora ta teden izvedla zgodovinske prve predsedniške volitve z uporabo tehnologije veriženja podatkovnih blokov, na kateri temeljijo bitcoin in druge kriptovalute. Zakaj je to pomembno?

Sierra Leone je v svetu najbrž najbolj znana po diamantih, ki so tudi daleč najpomembnejši izvozni produkt države. Diamanti danes pomenijo okrog 30 odstotkov vrednosti surovin, ki jih Sierra Leone izvozi v tujino. Foto: Reuters

Strokovnjaki, tudi slovenski, so že večkrat poudarili, da je tehnologija veriženja podatkovnih blokov oziroma tako imenovani blockchain lahko idealna za izvedbo volitev. Zasnova tehnologije namreč preprečuje, da bi podatke, ki so bili vneseni v verigo, kdo za nazaj spreminjal tako, da tega ne bi nihče opazil. Manipulacija z glasovi volivcev je pri volitvah, ki jih organiziramo na blockchainu, zato skoraj nemogoča.

Tehnologija blockchain je volilni krst na najvišji ravni doživela v sredo, 7. marca, ko so z njeno pomočjo v afriški državi Sierra Leone izvedli predsedniške volitve (vir).

Sierra Leone je bila na več ravneh idealna kandidatka za prikaz uporabnosti blockchaina, saj nima veliko prebivalcev (sedem milijonov, voli jih precej manj), politiki pa vlada korupcija.

Revno afriško državo, ki se po BDP na prebivalca po podatkih IMF uvršča šele na 174. mesto med vsemi državami sveta, so v dneh pred predsedniškimi volitvami, med njimi in tudi zatem pretresali tudi tradicionalni nasilni obračuni med volivci in oblastmi. Zaupanje v vladajočo politiko je v Sierri Leone zelo nizko. Prav pri tem državi lahko pomaga blockchain, saj odpravlja potrebo po tem, da bi morali volivci verjeti drugim ljudem. Foto: Reuters

Volitve kot vsake prej, le da je bilo tokrat v resnici vse drugače

Volivci v Sierri Leone so svoj glas na letošnjih predsedniških volitvah oddali tako kot prej: obiskali so volilno mesto, pokazali svoj osebni dokument in na glasovnici obkrožili ime kandidata, ki so ga želeli videti na čelu države.

A tokrat je bila razlika v tem, da je predsedniške volitve v Sierri Leone organiziralo švicarsko tehnološko podjetje Agora. V vsakem od 280 volilnih mest je imelo podjetje svojega predstavnika, ki je glasove volivcev ročno vnašal v verigo podatkovnih blokov oziroma blockchain.

Blockchain so za predsedniške volitve v Sierri Leone zasnovali tako, da so ga lahko spreminjale le pooblaščene osebe, v tem primeru osebje podjetja Agora, videl pa ga je lahko vsak. Takšna preglednost je sicer ena od poglavitnih lastnosti blockchaina - vsak lahko preveri vse vnose podatkov v verigi podatkovnih blokov. Foto: Reuters

Uporaba verige podatkovnih blokov pri volitvah je pomenila, da so lahko vsi, ne le števci glasov in politiki, temveč tudi državljani, videli, koliko glasov je dobil kateri kandidat in kdo je v resnici zmagal. Največ volivcev si je za novega predsednika sicer zaželelo 66-letnega Samuro Kamara, ki je bil prej zunanji minister Sierre Leone.

V podjetju Agora so opozorili še na eno prednost volitev na blockchainu, in sicer hitrost štetja glasov. Da je Kamara prejel največ glasov, bi v primeru preštevanja glasov na tradicionalen način izvedeli šele dve uri pozneje.

Preberite tudi:

Kdaj bomo imeli v Sloveniji e-volitve?