Čeprav že leta opozarja na domnevne nevarnosti in širi teorije zarot o cepljenju, Larry Cook ni zdravnik ali imunolog, temveč prakticira naturopatijo, alternativno obliko zdravljena, ki jo sodobna medicina s konsenzom zavrača in označuje za potencialno škodljivo.

Čeprav že leta opozarja na domnevne nevarnosti in širi teorije zarot o cepljenju, Larry Cook ni zdravnik ali imunolog, temveč prakticira naturopatijo, alternativno obliko zdravljena, ki jo sodobna medicina s konsenzom zavrača in označuje za potencialno škodljivo. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Facebook in Twitter sta v torek nepovratno ukinila uporabniške račune Američana Larryja Cooka. Gre za ustanovitelja ene od največjih spletnih skupnosti nasprotnikov cepljenja, ki je lažne novice in dezinformacije o cepivih ter sodobni medicini širila po vsem svetu. Cook je od začetka pandemije aktivno pripravljal tudi teren za množično nasprotovanje uporabi cepiva proti novemu koronavirusu, ko bo to na voljo.

Larry Cook je ustanovitelj gibanja Stop Mandatory Vaccination (po slovensko Ustavite obvezno cepljenje). Gibanje je delovalo prek zaprte skupine na družbenem omrežju Facebook, ki je imela skoraj 200 tisoč članov z vsega sveta in je bila ena od največjih skupnosti nasprotnikov cepljenja na svetu.

Skupina Stop Mandatory Vaccination je v zadnjih letih močno presegla okvirje zgolj nasprotovanja obveznemu cepljenju zoper nalezljive bolezni in postala žarišče vseh mogočih teorij zarot, ki niso povezane le s cepivi, temveč udrihajo tudi po farmaciji in sodobni medicini.

Gibanje Stop Mandatory Vaccination je s svojimi oglasnimi kampanjami na Facebooku med drugim iskalo starše, katerih otroci so umrli zaradi tako imenovanega sindroma nenadne smrti dojenčka (SNSD oziroma SIDS), in jih poskušali prepričati, da je njihov otrok v resnici umrl zaradi cepljenja. Precej staršev jim je na tak način tudi dejansko uspelo "spreobrniti". Zadaj je bil seveda tudi denar. Več članov gibanja je za Larryja Cooka pomenilo več obiskov spletne strani, več denarja od oglasov na YouTubu in več prodanih knjig ter prehranskih dopolnil. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Delovanje skupnosti Stop Mandatory Vaccination proti konvencionalnemu zdravstvu je vrhunec doseglo februarja letos, ko so njeni člani posredno povzročili smrt štiriletnega dečka, ki je zbolel za gripo.

Namesto da bi mu dala predpisano zdravilo, je njegova mama nasvete za zdravljenje raje poiskala pri sorodnih dušah v skupini na Facebooku. Člani skupine so predlagali, naj ga raje poskusi pozdraviti s timijanom, bezgom ali materinim mlekom. To ni delovalo in dečka je mama odpeljala v bolnišnico, tam pa je štiri dni pozneje umrl.

"Najprej vam bodo vsilili maske, nato sledi cepivo. Treba se jim je upreti."

Skupina Stop Mandatory Vaccination je v začetku leta pričakovano postala gojišče teorij zarot, povezanih z novim koronavirusom oziroma z boleznijo covid-19, ki jo ta povzroča. Pandemijo je načrtovala farmacija, covid-19 v resnici povzročajo omrežja 5G, koronavirus ne obstaja, so tudi v Sloveniji slišane nesmisle ponavljali v skupini.

Ustanovitelj gibanja Larry Cook si sicer ni bistveno prizadeval za to, da bi člani skupine verjeli, da bolezen covid-19 ne obstaja. Prej je želel, da bi verjeli, da lahko bolezen covid-19 preprečijo ali pa pozdravijo z branjem knjig o zdravi prehrani ali pa z jemanjem prehranskih dopolnil. Cook oboje prodaja prek omrežja spletnih strani, povezanih z gibanjem Stop Mandatory Vaccination.

Larry Cook (na tej fotografiji gledalcem svojega YouTube kanala prodaja zeolit) trdi, da delovanje gibanja Stop Mandatory Vaccination in vse pripadajoče spletne portale financira izključno z donacijami njegovih članov. Cook je pred časom zagnal tudi kampanjo množičnega financiranja na spletni strani GoFundMe. Sredstva bi bila, tako je zagotavljal, namenjena osveščanju javnosti o nevarnostih cepljenja in pomoči žrtvam cepljenja, a se je kasneje izkazalo, da se je skoraj 80.000 dolarjev zbranih sredstev steklo na njegove osebne račune, denar pa je porabil za lastne izdatke. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Cook sam je v skupini Stop Mandatory Vaccination tudi vodil kampanjo proti uporabi zaščitnih mask. Člane gibanja je pozival, naj se najprej uprejo maskam, saj se bodo morali nato upreti tudi cepivu proti novemu koronavirusu, ki ga razvija več farmacevtskih podjetij po vsem svetu.

Organizirana akcija Cookovega gibanja proti cepivu za covid-19 bi lahko bila mednarodna težava.

Skupina Stop Mandatory Vaccination namreč velja za enega od največjih virov lažnih novic in teorij zarot o cepivih na svetu. Študija iz leta 2019 je razkrila, da sta bili samo dve organizaciji, Stop Mandatory Vaccination in Children's Health Defense, plačnika več kot polovice vseh sponzoriranih objav, ki so po Facebooku širile napačne informacije o cepljenju.

Cook nima več svojih dveh največjih megafonov za kričanje o nevarnosti cepiv

Tako Facebook in Twitter sta v torek s svojih platform dokončno odstranila profile Larryja Cooka.

Larry Cook, who runs one of the largest anti-vaccine groups on Facebook and is one of the biggest single sources of anti vaccine misinformation, says his account has been permanently deleted. (Via @BronwenDickey) pic.twitter.com/boPTPAUOKl — Anna Merlan (@annamerlan) November 18, 2020

Razlog za to domnevno ni bilo le dolgoletno navajanje zavajajočih dejstev o cepljenju, temveč tudi nedavna radikalizacija Cooka na drugem področju.

Letos je namreč postal goreč zagovornik teorije zarote QAnon, ki so jo začeli širiti podporniki Donalda Trumpa. V objavi, ki naj bi botrovala izbrisu Cookovega profila z družbenega omrežja Twitter, je zapisal, da bi morale ameriške oblasti "postreliti vse privržence gibanja antifa". Zakaj ga je izobčil tudi Facebook, še ni znano.

Preberite tudi: