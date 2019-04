"Uporabniki želijo večje zaslone, pregibni telefoni jim bodo to željo izpolnili" #intervju

S pravim imenom Yu Chengdong in uradno funkcijo izvršnega direktorja korporacije in glavnega izvršnega direktorja ene od treh poslovnih skupin družbe Huawei (tiste za končne uporabniške izdelke) namreč vodi prav vsako svetovno predstavitev novih paradnih izdelkov znamke Huawei: zgodaj spomladi (včasih morda malce prej) so to pametni telefoni serije P, jeseni pa pametni telefoni serije Mate.

Richard Yu je, enako kot lani, tudi letos v Parizu uradno razkril podrobnosti letošnjih novincev serije P, katerih glavni adut je fotografija. Ob robu tega dogodka, kjer se je zbralo okrog 3.500 povabljenih iz vsega sveta, smo mu lahko neposredno zastavili nekaj vprašanj.

Kakšna so vaša tržna pričakovanja ob začetku prodaje pametnih telefonov serije P30?

Do danes smo prodali okrog 20 milijonov pametnih telefonov lanske serije P20, zato smo si postavili tak cilj tudi za serijo P30. Verjamemo, da lahko pričakujemo najmanj toliko prodanih pametnih telefonov te serije.

Vaša dva največja tekmeca sta svojim najzmogljivejšim pametnim telefonom določila ceno nad tisoč evrov, kar je povzročilo kar nekaj nezadovoljstva med uporabniki. Marsikomu se zdi, da v zadnjih dveh letih tudi vi sledite tem smernicam – ali je to morda sprememba strategije?

Poglejte naše najboljše telefone – vrhunske naprave, ki v marsičem presegajo tekmece, cena pa je še vedno konkurenčna. Pravzaprav še vedno nekoliko nižja v primerjavi z neposrednimi tekmeci. To je vendarle najvišji razred. Glede na njihovo funkcionalnost in zmogljivosti bi bila njihova cena lahko še višja, a tega nismo naredili. Ne smemo pa pozabiti na svoje pametne telefone srednjega razreda, katerih cena je bistveno nižja.

Najbolj izpostavljene prednosti serije P so dosežki pri fotografiji in videu. Kaj menite, da bo tisto, kar nas bo uporabnike najbolj navduševalo pri novih pametnih telefonih, zlasti premijskih, v prihodnjih, recimo, treh letih?

Od nekdaj si uporabniki želijo večje zaslone, pregibni (zložljivi) telefoni pa jim bodo to željo izpolnili. Zmogljivejše kamere ne le za fotografiranje, temveč tudi za video. Čim več profesionalnih zmogljivosti v čim manjšem formatu. Več procesorske zmogljivosti. Za prihodnja leta pričakujem, da bo umetna inteligenca še hitreje pridobivala pomen.

Pametni telefoni prihodnosti bodo postali naši resnični digitalni pomočniki, s katerimi bomo komunicirali na vedno bolj naravne načine. Ko boste nekaj zagledali in boste želeli vedeti, kaj je to, boste samo vprašali svoj telefon in vam bo odgovoril. Vse to bo še lažje s povezljivostjo, ki jo bodo zagotavlja mobilna omrežja pete generacije (5G), a nikakor ne smemo pozabiti na zmogljive akumulatorje (baterije), kajti vedno več je aplikacij in vedno več je intenzivnih uporabnikov.

Kako okrepiti zavest vlad držav o pomenu mobilnih omrežij pete generacije?

Vsaka država potrebuje 5G. Vsak mobilni operater potrebuje 5G. Povpraševanje narašča in naša tehnologija in izdelki za omrežja 5G so vodilna, s svojimi partnerji pa bomo lahko vsem uporabnikom zagotavljali še več dodane vrednosti. Omrežja četrte generacije (4G) povezujejo ljudi, omrežja pete generacije pa bodo povezovala – vse! Naprave, samovozeča vozila, avtonomne stroje … 5G bo ključnega pomena za vse gospodarstvo.

Kakšne so vaše ambicije za srednjo in jugovzhodno Evropo, regijo, v katero spada tudi Slovenija?

Pred sedmimi leti je bil Huawei nova blagovna znamka, za katero je komaj kdo kaj vedel, danes pa smo veliki, uspešni in dobro znani. Premagali smo pot od neznane do zelo znane blagovne znamke. V svetovnem merilu imamo drugi največji tržni delež, morda pa bomo že v prihodnjem letu ali dveh imeli priložnost doseči prvo mesto. Pravzaprav imamo, če odštejemo ZDA in Južno Korejo, že zdaj največji tržni delež. Naš delež strmo raste povsod in vsaka regija je za nas pomembna.

Na čem temeljita vaša rast in samozavest o nadaljnji rasti, če vemo, da imate zelo omejen dostop na drugi največji svetovni trg – ZDA?

Res je, da nam nekateri politiki v ZDA in Južni Koreji omejujejo dostop, a je svet dovolj velik tudi drugod. Veliko priložnosti za močno rast tržnega deleža je na Bližnjem Vzhodu, v Afriki, v Latinski Ameriki, tudi v Evropi in na Kitajskem. Na svetu je več kot sedem milijard ljudi

… in koliko jih želite doseči?

Vseh vendarle ne moremo, a je očitno, da jih dosegamo vedno več.

Tudi na trgih, kot sta Indija in Indonezija, kjer prevladujejo najcenejši telefoni?

Iskreno povedano, z našo vodilno tehnologijo in ustvarjalnostjo nam gre očitno bolje s premijskimi telefoni kot pa z najcenejšimi. Na teh trgih moramo okrepiti svojo prisotnost z izdelki srednjega in nižjega razreda, kar načrtujemo za bližnjo prihodnost, a so zdaj naša prednostna naloga razviti trgi, kjer prevladujeta najvišji razred in višji srednji razred.

Včasih slišimo očitke, da so cene Huaweievih izdelkov in tovrstnih naprav na sploh na Kitajskem in drugod po Aziji nižje kot v Evropi. Kako komentirate te ugotovitve?

Ne bi trdil, da so cene bistveno drugačne. Nekaj razlike je zaradi različnih marž, nedvomno pa je v Evropi obdavčitev višja. Če to odmislimo, so cene bržkone zelo podobne.

Na predstavitvi v Parizu nismo slišali nič o telefonu P30 Lite …

… a ga vendarle imamo in bomo tudi njegovo prodajo začeli kmalu ali kar sočasno, a smo predstavitev smo namenili svojima paradnima telefonoma P30 in P30 Pro.

Samsung je napovedal začetek prodaje svojega pametnega telefona s podporo za 5G. Kaj pa Huawei P30 5G?

Tega res ni, a je to zato, ker ni niti komercialnih omrežij 5G. Zakaj ponujati trgu nekaj, česar ne more uporabljati? Realno v nekaterih državah lahko pričakujemo komercialna omrežja 5G v drugi polovici leta, zato lahko gotovo pričakujemo Huaweijev 5G telefon v seriji Mate 30. Razmišljamo tudi o razvoju pametnih telefonov 5G v srednjem razredu, verjetno bomo nekaj lahko ponudili že maja ali junija.

Trenutna cena Huaweievega pregibnega telefona je več kot dva tisoč evrov – kdaj bo ta cena po vaših pričakovanjih upadla na sprejemljivejšo raven?

Že predlanskim smo kot prvi na svetu objavili, da se ukvarjamo z razvojem pregibnega telefona. Pravzaprav ga razvijamo že tri leta. Verjamemo, da je naš pregiben telefon boljši od tistih pri tekmecih ter da ima boljši in lepši dizajn. Toda razvoj je drag, izdelava in komponente tudi, a vendarle menim, da bi prihodnje leto cena pregibnih telefonov lahko upadla na raven okrog tisoč evrov. Ne smemo pa pričakovati, da bo vsak pametni telefon pregiben.

Na telefonih P30 smo spoznali periskopski zoom in povsem nov senzor – kaj je lahko naslednje, kar lahko pričakujemo od Huaweievega sodelovanja z družbo Leica?

Saj veste, da vam tega še ne morem natančneje povedati. Lahko vam pa še enkrat zagotovim, da gre naše sodelovanje v smeri omogočanja čim bolj profesionalnih fotografij in videoposnetkov na pametnih mobilnih telefonih.

Že zdaj, na primer, se ob zelo slabi osvetlitvi naši najboljši pametni telefoni obnesejo bolje kot zrcalnorefleksni fotoaparati, če nimate pri teh velike in težke dodatne opreme oziroma objektivov. To upam trditi še za kakšne druge aspekte. To so naš pogum, naša drznost, naše znanje.

Kateri telefon trenutno uporabljate? V Barceloni ste imeli model Mate 20X (pregiben telefon).

Še vedno ga! Preprosto obožujem ves ta zaslonski prostor, ki ga imam na voljo, telefon pa je ob vsem tem zaslonskem razkošju še vedno tanek.

Torej ga ne boste zamenjali za P30 Pro?

Mate je poslovni telefon z najboljšimi komponentami in tehnološkimi inovacijami, serija P pa prinaša najnovejše in najboljše iz sveta mobilne fotografije. Najraje imam kar oba.