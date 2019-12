Umetnostni priboljšek stanovanja tudi, ko je izklopljen #video

Televizorji Samsung Frame TV so na voljo v velikostih zaslona od 108 do 163 centimetrov

Samsungovi televizorji Frame, ki svojo vlogo in namen uresničujejo tudi, ko so izklopljeni, so zdaj naprodaj tudi v Sloveniji.

Predstavili so jih že lani v New Yorku, kjer so pokazali, da, kot pravijo njegovi snovalci, ne jemljejo dragocenega stanovanjskega prostora temveč ga dopolnjujejo in okrašujejo celo, ko so izklopljeni.

Kadar ni nikogar ob njemu, ne zapravlja energije

Samsungovi televizorji Frame (okvir) uporabljajo tehnologijo QLED za visoko ločljivost slike, ko pa ga izklopimo pa lahko prikazujejo umetniško sliko po izbiri ali kar lastno fotografijo, kar lahko v televizor prenesemo prek ključa USB ali iz povezanega pametnega telefona. Izklopljen televizor tako ni zgolj velika črna površina temveč lahko skladno dopolni prostor, kjer je nameščen.

Frame TV pa le poskrbi, da ne zapravlja energije, saj takrat, ko zazna, da v prostoru ni nikogar, slike znotraj okvirja preprosto ne prikaže, so poudarili predstavniki Samsungove podružnice za jadransko regijo med uradno slovensko predstavitvijo v Ljubljani.

Lepe slike ne kvarijo kabli

Samsung Frame TV se ponaša še z mnogimi drugimi visokotehnološkimi lastnostmi, kar si je mogoče najpreprosteje ogledati do konca leta v ljubljanski trgovini Harvey Norman, kjer so zanje pripravili poseben predstavitveni prostor.

Premiera Samsungovih pametnih televizorjev Frame TV v Sloveniji Foto: Srdjan Cvjetović

Televizorji Samsung Frame TV z velikostmi zaslona od 108 do 163 centimetrov so v Sloveniji na voljo v poslovalnicah Harvey Norman v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru in Novem mestu.

Prispevek Samsungovih televizorjev Frame TV estetiki je tudi skoraj nevidna povezava, zaradi katere kabli ne kazijo estetike prostora, v katerem so postavljeni, so še poudarili na slovenski predstavitvi.