Tudi v Sloveniji konec YouTuba, kot ga poznamo?

Takšno sporočilo od začetka tega tedna pričaka tudi slovenske uporabnike, ki uporabljajo vtičnike za blokiranje oglasov. Foto: Matic Tomšič

Prva opozorila, da blokiranje oglasov na spletni strani YouTube ni dovoljeno, so se v omejenem obsegu pri določenih uporabnikih začela pojavljati maja letos, približno pet mesecev pa je trajalo, da se je novost prebila tudi do uporabnikov v Sloveniji.

Ko uporabnik odpre spletno stran youtube.com in klikne na želen videoposnetek, bo začetek predvajanja prekinilo pojavno okno z opozorilom in pojasnilom, da je prikazovanje oglasov ključno za delovanje YouTuba in da lahko uporabnik, če jih ne želi več gledati, sklene naročnino za plačljivo storitev YouTube Premium. Ta v Sloveniji stane 7,19 evra mesečno.

Pojavno okno je sicer mogoče zapreti in nadaljevati predvajanje videoposnetka, nihče pa ne ve, kako dolgo bo to še mogoče storiti. Za zdaj se sicer zdi, da se opozorilo, da blokiranje oglasov ni dovoljeno, pojavlja samo v dominantnem spletnem brskalniku Google Chrome, katerega uporabniki so namestili enega od vtičnikov za blokiranje oglasov, kot sta uBlock Origin in Adblock Plus.

Foto: Matic Tomšič

Opozorilo se med našim preizkusom ni pojavilo na YouTubu v brskalnikih Microsoft Edge, Brave in Mozilla Firefox. Gre sicer za brskalnike, ki imajo skupno manj kot desetodstotni tržni delež, kar zadeva spletne brskalnike za osebne računalnike, Chrome pa kar dvotretjinskega.

YouTube si resnično želi, da ga začnete plačevati

Google, ki upravlja spletno stran YouTube, je v zadnjem obdobju uvedel ali pa vsaj preizkušal več sprememb, katerih končni cilj je oglasov site gledalce vsebin razdražiti do te mere, da bodo priznali poraz in se naročili na YouTube Premium. Največja prednost tega je najbrž ta, da pred in med predvajanjem videoposnetkov ne prikaže nobenega oglasa.

Letna naročnina na YouTube Premium bi uporabnika ali uporabnico v Sloveniji stala nekaj več kot 86 evrov. Foto: Shutterstock

Vodstvo YouTuba je maja letos napovedalo, da v aplikacijo YouTube za pametne televizorje prihajajo 30-sekundni oglasi, ki bodo prikazani pred začetkom predvajanja vsebin in ki jih ne bo mogoče preskočiti na noben način (razen z YouTube Premium). TV-zasloni so z vidika prihodkov od oglaševanja najverjetneje YouTubova najpomembnejša platforma. Po njihovih lastnih navedbah si gledalci najbolj priljubljenih vsebin na YouTubu, to je zgornjih pet odstotkov vseh videoposnetkov glede na njihov doseg, kar 70 odstotkov oglasov ogledajo prav na TV-zaslonih.

30-sekundni oglasi, ki jih ne bo mogoče prekiniti po petih sekundah predvajanja, se bodo na začetku predvajali prav pred videoposnetki, ki jih ima YouTube za priljubljene. V prvi vrsti prihajajo kot zamenjava za trenutne možnosti, kot je predvajanje enega daljšega oziroma enega ali več zaporednih krajših oglasov, ki pa jih je v večini primerov zdaj mogoče preskočiti.

Več oglasov, več naročnin na YouTube Premium? | Foto: Matic Tomšič

Še ena napovedana novost, s katerimi YouTube gledalce potiska proti kliku na gumb za sklenitev naročnine na YouTube Premium, bo uvajanje prikazovanja oglasov takrat, ko videoposnetek pred predvajanjem začasno zaustavimo oziroma ga "damo na pavzo".

Oktobra lani je YouTube potrdil, da so nekateri uporabniki spletne strani vključeni v preizkus pogojevanja dostopa do videoposnetkov v ločljivosti 4K oziroma 2160p z naročnino na YouTube Premium.

Predvajanje videoposnetka v najvišji razpoložljivi ločljivosti je za nekatere uporabnike postalo "premijska" funkcionalnost. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Septembra lani pa so številni uporabniki potarnali, da jim YouTube pred predvajanjem videoposnetkov prikazuje ne samo dva, ampak kar do deset oglasov, ki jih ni mogoče prekiniti. Pri YouTubu so kasneje potrdili, da ni šlo za napako, temveč res za novo oglaševalsko taktiko, ki pa je niso bili deležni vsi uporabniki.