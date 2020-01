Tudi Huawei ima svojega novega pregibnega konja za dirko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le nekaj dni po tem, ko je (najbrž z veliko stopnjo zanesljivosti) neuradno začel krožiti podatek, da bo predstavitev nove serije Samsungovih pametnih telefonov Galaxy S popestrena še s predstavitvijo novega pregibnega telefona Galaxy Bloom, se je začelo govoriti, da bo imel kmalu za tem tudi Huawei kaj za pokazati na to temo – in to na naši celini.

Boljši, a predvidoma cenejši

Čeprav prvi Huaweijev pregibni telefon Mate X ni nikoli prišel do našega konca sveta, portal Android Authority in drugi viri napovedujejo, da bo v zadnjem tednu februarja, ko bo v Barceloni največji letošnji dogodek mobilnih komunikacij, Huawei predstavil njegovega manjšega, a vendarle naprednejšega brata Mate Xs.

V primerjavi s pregibnim telefonom Huawei Mate X, ki mu gre na domačem kitajskem trgu – edinemu, kjer je za zdaj na voljo – kar dobro, ima Xs vrsto zanimivih izboljšav: boljši zaslon, boljši pregibni mehanizem, boljšo mehansko odpornost in novo oblikovno zasnovo, ki mu omogoča manjše dimenzije ob sicer nespremenjeni velikosti zaslona.

Zelo mogoče je, da bo tudi cenejši, kar Android Authority pripisuje optimizaciji Huaweijevih proizvodnih procesov za pregibne pametne telefone.

Evropa ga bo dobila pozneje

Mate Xs, ki bo temeljil na procesorju Kirin 990 s podporo za delovanje v mobilnih omrežjih pete generacije, bodo na nekaterih trgih začeli prodajati že marca, a najbrž ne v Evropi, kamor je za prvo letošnje trimesečje predviden šele prihod njegovega predhodnika.

Pričakovati je, vsaj po namigih na digitalnih medijih sodeč, da bo do konca leta Huawei predstavil še en popolnoma nov pregibni pametni telefon, a tudi tokrat je treba opozoriti, da vse te napovedi, čeprav prihajajo iz neuradnih virov, ki se običajno izkažejo za dobro obveščene, nimajo uradne potrditve (a tudi zavrnitve ne).