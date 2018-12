Tudi bruseljskim diplomatom kradejo sporočila, mar ne?

Evropski uradniki zatrjujejo, da računalniški nepridipravi kljub večletnemu dostopu do diplomatskih sporočil niso prišli do sporočil z oznako zaupno ali tajno.

Evropski uradniki zatrjujejo, da računalniški nepridipravi kljub večletnemu dostopu do diplomatskih sporočil niso prišli do sporočil z oznako zaupno ali tajno. Foto: Bor Slana

Računalniški nepridipravi so tri leta uspešno prestrezali diplomatska sporočila uradnikov Evropske unije, so ugotovili v družbi za računalniško varnost Area 1.

Med temami več tisoč poročil evropskih diplomatom, ki so padla v roke hekerjem, so tudi svetovna trgovina, ameriški predsednik Donald Trump ter odnosi z Rusijo, Kitajsko, Savdsko Arabijo, Izraelom in Iranom.

Bruselj: zaupnih in tajnih sporočil niso dobili

Tako so denimo v enem od kompromitiranih sporočil zapisali, da je bilo julijsko srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina na Finskem "uspešno (vsaj za Putina)", v drugem pa, da Kitajska ne bo popustila ''nasilništvu'' ZDA, četudi bi to lahko pripeljalo do trgovinske vojne.

Računalniški nepridipravi so več kot tri leta uspešno spremljali kanal za izmenjavo diplomatskih sporočil diplomatov Evropske unije. Foto: Reuters

Evropski uradniki so se na objavo sporočila odzvali z izjavo, da nepridipravi niso prišli do sporočil z oznako zaupno ali tajno.

Metoda namiguje na kitajsko državo

Ameriški časnik The New York Times v svojem prispevku citira strokovnjaka, ki ne dvomi, da so metode napada na sporočila bruseljskih diplomatov podobne tistim, ki jih zaznavajo že več kot deset let in jih pripisujejo kitajski vojski oziroma vladi.

V istem poročilu navajajo, da so "padla" tudi sporočila nekaterih drugih mednarodnih ustanov, med njimi Organizacije združenih narodov, več zunanjih in finančnih ministrstev po vsem svetu in delavskih združenj in organizacij v ZDA. Vse prizadete so takoj po odkritju že obvestili.