Tudi Adria Airways s svojo mobilno aplikacijo

Slovenski letalski prevoznik postal mobilnejši

Številnim letalskim družbam, ki omogočajo prijavo na polet, nakupe vozovnic in druga potniška opravila prek pametnih telefonov, se je pridružil tudi slovenski letalski prevoznik Adria Airways.

Številnim letalskim družbam, ki omogočajo prijavo na let, nakupe vozovnic in druga potniška opravila prek pametnih telefonov, se je pridružil tudi slovenski letalski prevoznik Adria Airways. Foto: Adria Airways

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aplikacija Adria App ponuja več vrst potovalnih storitev. Foto: Srdjan Cvjetović Aplikacija Adria App, ki ima uporabniški vmesnik v slovenščini, angleščini in nemščini, ponuja več vrst potovalnih storitev (rezervacija poleta, urejanje poleta (rezervacije), prijava na polet, status poleta, vozni red) in dodatnih storitev (OnAir Magazin, prijava na e-novice, Miles & More, podpora potnikom, povratne informacije).

Večina storitev poteka znotraj same aplikacije, pri nekaterih (npr. program za pogoste potnike Miles&More) pa prek vmesnika do spletne strani.

Pri Adrii Airways napovedujejo, da bo aplikacija z naslednjimi nadgradnjami pridobila nove funkcije za potnike. Foto: Srdjan Cvjetović

Pri Adrii Airways napovedujejo, da bo aplikacija z naslednjimi nadgradnjami pridobila nove funkcije, s katerimi bodo potniki še bolje obveščeni o poteku svojega potovanja.

Med drugim bosta sledenje lokaciji uporabnika in povezava s poosebljenim sklopom MyAdria potnikom omogočala prejem opomnikov in obvestil o poletu ali morebitnih zamudah.

Adria App je na voljo tako za uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android kot z operacijskim sistemom iOS. Sledenje poletom družbe Adria Airways je le ena od funkcij mobilne aplilacije Adria App. Foto: Srdjan Cvjetović

14 letal, 25 destinacij, več kot 200 rednih povezav na teden

Slovenski letalski prevoznik Adria Airways s svojimi (trenutno) 14 letali (tri letala airbus A319, osem letal bombardier CRJ900 in tri letala bombardier CRJ700ER) opravlja več kot 200 rednih povezav na teden med Ljubljano in 25 destinacijami večinoma po Evropi.

Poleg tega opravlja še čarterske polete večinoma za potrebe slovenskih turističnih agencij in še 17 direktnih povezav na teden iz Prištine in Tirane, občasno pa letala Adrie Airways in njihova posadka opravljajo tudi prevoze za druge letalske prevoznike, ki jih najemajo.