Trgovina Xiaomi Store v Sloveniji, tretjič

Ob nedavnem odprtju trgovine Xiaomi v Ljubljani je bilo slišati, da bo še pred iztekom tega leta Slovenija dobila še eno, zdaj pa je uradno – v soboto, 11. decembra, se v Kopru odpira nova, in sicer v zgornjem nadstropju Planeta Koper, največjega nakupovalnega središča na slovenski Obali.

Ne samo telefoni in pripomočki zanje

Kitajska družba Xiaomi je zaslovela po svojih telefonih, a ima v svojem prodajnem portfelju še širok nabor drugih izdelkov – ne le dodatkov za svoje pametne telefone in zvočnike Bluetooth, kar je že del standardne ponudbe vseh podobnih tehnoloških podjetij, temveč med drugim tudi pokončne in robotske sesalnike ter skiroje, pa tudi nenavadne pripomočke, kot je prenosljiva električna tlačilka zraka, ali modne dodatke, kot so raznobarvni dnevni nahrbtniki.

Kitajska družba Xiaomi je zaslovela po svojih telefonih, a ima v svojem prodajnem portfelju še širok nabor drugih izdelkov, tudi netehnoloških. Foto: Srdjan Cvjetović

Pozen prihod, a zato zdaj toliko hitreje

Xiaomi je svoj prihod v Slovenijo odlašal razmeroma dolgo, zato so bili njegovi privrženci sprva primorani nakupovati v tujini ali po spletu.

Zdaj pa se pospešeno prizadevajo za krepitev svoje lastne maloprodajne mreže, zato se pričakuje, da Koper, ki je sledil Xiaomijevem nizu v Mariboru in Ljubljani, ne bo dolgo zadnji v tej vrsti.

Slovenija (za zdaj) tri, svet več kot tisoč

Tri slovenske trgovine Xiaomi Store so se pridružile več kot tisočim sestrskim po vsem svetu. Odprtje koprske so pospremili Xiaomijev generalni direktor regije Srednja in Vzhodna Evropa (CEE) in nordijskih držav Andrew Wong, njegov namestnik Andrzej Gladki, generalni direktor Xiaomija za Slovenijo in Hrvaško Goran Mudrovčić ter predstavniki Xiaomijevega maloprodajnega partnerja v Sloveniji, družbe Oric Eco Business.

Ob slavnostnem odprtju Xiaomi pripravlja otvoritvene popuste za širok razpon svoje ponudbe in nagradne igre, so (ponovno) povedali na predstavitvi za medije dan pred uradno otvoritvijo v Kopru.