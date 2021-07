Telekom Slovenije sodeluje v evropskem projektu 5G-IANA, ki je namenjen razvoju aplikacij za avtomobilsko industrijo

V testnem okolju 5G-omrežja Telekoma Slovenije bo predstavljenih več primerov uporabe, ki bodo vključevali različne scenarije, in sicer daljinsko krmiljenje vozila, usklajevanje manevrov za avtonomno vožnjo, virtualni izlet z avtobusom, zagotavljanje vsebine navidezne resničnosti (angl. Augmented Reality) za vozila, pretočnost parkirišč, zaznavanje visoko tveganih cestnih točk, nadzor stanja omrežja in spremljanje dogajanja pri nesrečah v čezmejnih cestnih predorih.

Ti primeri uporabe bodo zainteresiranim podjetjem, telekomunikacijskim operaterjem in raziskovalnim organizacijam zagotovili izhodišče za razvoj, testiranje in uvajanje lastnih rešitev. Za lažjo komercializacijo novih storitev bo v okviru projekta opravljena tudi analiza stroškov in koristi, ki bo podlaga za opredelitev komercialnih modelov, namenjenih uvajanju storitev, ki temeljijo na tehnologiji 5G. S tem bo v prihodnje omogočen hitrejši razvoj rešitev na področju varnosti vozil in s tem udeležencev v prometu.

Projekt bo potekal tri leta

Foto: Reuters Projekt 5G-IANA bo potekal tri leta in je del strategije Evropske unije za panevropsko uvedbo omrežja 5G kot ključnega za razvoj naprednih avtomobilskih storitev. Konzorcij sestavljajo: Institute of communication and computer systems (ICCS), Nokia Solutions and Networks GMBH & CO KG, Universitaet Ulm, Fondazione Links – Leading Innovation & Knowledge for Society, Vicomtech, Telekom Slovenije, Ubitech Limited, Hit Hypertech Innovations LTD, Bylogix SRL, FS COM, Nextworks, 5G Communications for Future Industry Verticals, Incites Consulting, Oseven Single Member Private Company, Cognitive Innovations Private Company ter Internet Institute Communications Solutions and Consulting Ltd. Skupno je za izvedbo projekta namenjenih 7,6 milijona evrov, od katerih je 6 milijonov evrov nepovratnih sredstev zagotovila Evropska unija s programom za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

Telekom Slovenije s sodelovanjem v razvojnih projektih kot tehnološko napreden operater aktivno deluje na področju razvoja in uvajanja sodobnih IKT-rešitev.