Telekom Slovenije ponuja rešitev, s katero se obvarujete udara strele

Nekatere dele Slovenije so v zadnjem obdobju prizadele močne nevihte z udari strel, poletne nevihte pa nas bodo spremljale tudi v prihodnje. Posledica udarov strel so pogosto tudi poškodovani ali popolnoma uničeni modemi, televizorji, igralne konzole in računalniki. Da bi se temu izognili, v Telekomu Slovenije vsem uporabnikom priporočajo, da elektronske naprave pred udari strel najpreprosteje zaščitijo tako, da jih ob napovedani nevihti in pred odhodom na dopust izklopijo tako iz komunikacijskega kot iz električnega omrežja.