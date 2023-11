Telekom Slovenije in Xiaomi s skupno donacijo društvu OnkoMan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Goran Mudrovčić, generalni direktor Xiaomija za Slovenijo in Hrvaško, Matej Pečovnik, predsednik društva OnkoMan, in Alan Šćuric, vodja tržnega komuniciranja v Telekomu Slovenije Foto: Telekom Slovenije

Donacija Slovenskemu onkološkemu društvu za moške OnkoMan v višini pet tisoč evrov je namenjena ozaveščanju o pomenu preventive in zgodnjega odkrivanja raka, predvsem ozaveščanju moških o raku prebavil.

Donacijo sta predsedniku društva OnkoMan Mateju Pečovniku predala generalni direktor Xiaomija za Slovenijo in Hrvaško Goran Mudrovčić ter vodja tržnega komuniciranja v Telekomu Slovenije Alan Šćuric.

Tudi stigmatizacija ovira pravočasno odkrivanje in s tem boljše obete za zdravljenje

Rak prebavil pri moških pogosto odkrijejo prepozno zaradi slabšega poznavanja znakov, slabše ozaveščenosti in stigmatizacije, zato društvo OnkoMan svoje letošnje dejavnosti namenja prav temu.

S pravočasno diagnozo je uspešnost zdravljenja veliko večja, zato je pomembno, da se ob kakršnikoli nenavadni spremembi, ki jo zaznamo v telesu ali počutju, čim prej posvetujemo z zdravnikom.

Slabši odziv moških na presejalne programe

"Moški se slabše odzivamo na vabila v okviru nacionalnega presejalnega programa Svit, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesju in danki," je opozoril predsednik društva OnkoMan Matej Pečovnik, ki ocenjuje, da so z letošnjo kampanjo društva OnkoMan vendarle še malo bolj prebili "moško lupino".

"Za nas je zdravje ključna vrednota, ki jo izjemno cenimo, zato smo se v podjetju Xiaomi, ki si s svojimi izdelki prizadeva za izboljšanje kakovosti življenja svojih uporabnikov, tudi letos z veseljem pridružili tej pomembni pobudi," je povedal generalni direktor Xiaomija za Slovenijo in Hrvaško Goran Mudrovčić.

Dobrodelni novembrski Fon meseca

"Veliko nam pomeni, da kot odgovorno podjetje tudi mi prispevamo svoj delež k zavedanju o pomenu preventive in zgodnjega odkrivanja raka pri moških," je dejal vodja tržnega komuniciranja v Telekomu Slovenije Alan Šćuric.

Del dobrodelne kampanje za društvo OnkoMan je tudi posebna akcijska ponudba dveh pametnih telefonov družbe Xiaomi do konca novembra, v okviru katere kupci prispevajo skupni donaciji. Tako sta Redmi 12C 128 GB in Xiaomi 13T Pro v novembru oba na voljo kot Modri Fon meseca.