Telekom Slovenije in Sparkle vzpostavila optično povezavo med Ljubljano in Milanom

Telekom Slovenije in Sparkle, vodilni italijanski ponudnik mednarodnih komunikacijskih storitev in eden izmed desetih največjih globalnih operaterjev, sta vzpostavila novo mednarodno optično povezavo, ki neposredno povezuje Ljubljano in Milano.

Nova povezava, ki temelji na hrbteničnem omrežju Telekoma Slovenije in družbe Sparkle, prinaša krajšo in alternativno povezavo Balkana z Milanom in drugimi večjimi vozlišči v zahodni Evropi z možnostjo dostopa iz Ljubljane, Sofije in Istanbula.

Povezava pokriva potrebe operaterjev, ki delujejo na Balkanu in Srednjem vzhodu, pa tudi mednarodnih ponudnikov telekomunikacijskih storitev in vsebin, ki potrebujejo zanesljivo in odzivno mednarodno omrežje.

Telekom Slovenije upravlja eno najkompleksnejših hrbteničnih omrežij v regiji jugovzhodne Evrope

Simon Furlan, direktor strateške poslovne enote Veleprodajni trg v Telekomu Slovenije, ob tem pravi: "S Sparklom na veleprodajnem trgu že dlje časa tesno sodelujemo. Zadnji skupni projekt, ki prek Ljubljane povezuje Sofijo in Milano, predstavlja novo raven sodelovanja. Skupaj smo ustvarili nov most med vzhodom in zahodom, in sicer tako za naše sedanje kot potencialne kupce."

Foto: Telekom Slovenije

Tudi direktor družbe Sparkle Mario Di Mauro je ob priložnosti dejal, da so ponosni, da lahko sodelujejo s Telekomom Slovenije. "Ponosni smo, da s Telekomom Slovenije sodelujemo pri tej edinstveni kopenski poti, ki prek Balkana vodi iz Turčije do ključnih zahodnoevropskih ekosistemov."

Dodal je tudi, da je danes "Balkan kot regija zanimivo tržišče za mednarodne kabelske povezave, tako da pričakujemo, da bo nova pot pritegnila ponudnike, ki delujejo v regiji Balkana in Bližnjega vzhoda, ki potrebujejo hitro in zanesljivo povezavo z Evropo".

Sparkle med največjimi ponudniki povezav

Sparkle, ki je del skupine TIM, je vodilni italijanski ponudnik mednarodnih rešitev, ob tem pa spada med 10 največjih globalnih ponudnikov povezav. Njegovo hrbtenično omrežje obsega okoli 530 tisoč kilometrov optičnih vlaken, ki segajo od Evrope do Afrike, Amerik in Azije.

Foto: STA

S krepitvijo globalnega dostopa, oblačnih storitev, podatkovnega centra ter mobilnih podatkovnih in glasovnih platform Sparkle ponudnikom internetnih storitev, OTT-ponudnikom, ponudnikom medijskih in drugih vsebin, ponudnikom aplikacijskih storitev, fiksnim in mobilnim operaterjem ter korporacijam zagotavlja celovite IKT-rešitve. Prodajno mrežo ima razširjeno v več kot 33 državah, svoje rešitve pa ponujajo po vsem svetu.