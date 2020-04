Svet se trese zaradi koronavirusa, on pa je vsak dan bogatejši

Jeff Bezos je v mesecu dni vrednost svojega premoženja povečal za skoraj trideset milijard evrov, in to v času, ko se svetovno gospodarstvo trese pred morebitno krizo.

Jeff Bezos je v mesecu dni vrednost svojega premoženja povečal za skoraj trideset milijard evrov, in to v času, ko se svetovno gospodarstvo trese pred morebitno krizo. Foto: Reuters

To je deset ta hip najbogatejših ljudi na svetu:

Ameriški poslovni medij Forbes je 7. aprila objavil tradicionalno lestvico milijarderjev, na kateri je prvo mesto s premoženjem, vrednim 104 milijarde evrov, zasedel Jeff Bezos, ustanovitelj internetnega veletrgovca Amazon.

Če bi Forbes lestvico objavil danes, bi bil njen vrh sicer nespremenjen, številke pa bi bile bistveno drugačne. Jeff Bezos je od 7. aprila namreč bogatejši za skoraj 30 milijard evrov. Vrednost njegovega premoženja danes znaša 145,7 milijarde dolarjev oziroma 133,8 milijarde evrov.

To je ena od redkih skupnih fotografij prvega in drugega najbogatejšega človeka na svetu, Jeffa Bezosa in Billa Gatesa. Nastala je leta 2001 na dobrodelnem teniškem turnirju za raziskave raka na dojkah. Bill Gates je bil takrat približno 50-krat bogatejši od Jeffa Bezosa, ki pa ima danes za okrog 40 odstotkov večje premoženje od Gatesa. Ta je z nekaj manj kot 96 milijardami evrov na drugem mestu Forbesove lestvice. Foto: Reuters

Bezos sicer še ni znova dosegel svojega absolutnega rekorda, je pa že zelo blizu. Pred ločitvijo leta 2018 je bil "težak" že 147 milijard evrov, a se je nato ločil od žene Mackenzie. Ločitev ga je po sporazumu o delitvi premoženja stala več kot 30 milijard evrov, a je leta 2019 še vedno zadržal prvo mesto na lestvici najbogatejših Zemljanov.

Amazon je v obdobju epidemije koronavirusa eksplodiral

Glavni razlog za to je znan: ker ostajajo doma, ljudje bolj kot kdaj koli prej nakupujejo v spletni trgovini Amazon.

Cena delnice istoimenskega podjetja, ki ga je Bezos ustanovil leta 1994 in je njegov 11,2-odstotni lastnik, pa je zaradi tega začela močno rasti.

Takole je v zadnjem mesecu dni eksplodirala cena delnice Amazona. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Od 7. aprila se je delnica Amazona dvignila za okrog 20 odstotkov in danes dosegla celo 2.415 dolarjev (2.220 evrov), kar je njena najvišja cena do zdaj.

Bezosov portfelj sicer obsega tudi naložbe v družbena omrežja (Twitter), medije (je lastnik Washington Posta) in nepremičnine. Obenem ima tudi lastno vesoljsko podjetje (Blue Origin), njegov Amazon pa je lastnik ameriške verige trgovin z zdravo prehrano Whole Foods.

Medtem ko šef bogati, v podjetju vre



Jeff Bezos je pred kratkim nenapovedano obiskal enega od distribucijskih centrov Amazona v ZDA. Le nekaj dni pozneje so pri Amazonu razkrili, da so prav tam odkrili prvi primer okužbe s koronavirusom v katerem koli od ameriških distribucijskih centrov. Foto: Twitter

V času, ko je 56-letni Bezos svoje bogastvo povečal za skoraj tri letne proračune Slovenije, se je na Amazon sicer vsul plaz kritik, da ne naredi dovolj za zaščito zaposlenih v skladiščih in distribucijskih centrih pred okužbo z novim koronavirusom.



Čeprav so primere okužb s koronavirusom odkrili v več kot 70 Amazonovih kompleksih v ZDA, vseh naj ne bi čistili in razkuževali redno, marsikje zaposleni tudi niso imeli dovolj zaščitnih mask, rokavic in razkužil.



Amazon je po poročanju tujih medijev tudi odpustil nekatere delavce, ki so javno opozarjali na pomanjkljive ukrepe za preprečevanje okužb.

