Kriptovaluta bitcoin nadaljuje s podiranjem cenovnih rekordov. Potem ko je pred devetimi dnevi končno premagal psihološko mejo 20.000 ameriških dolarjev, je bitcoinu, ki je v zadnjem mesecu dni poskočil za skoraj 30 odstotkov, enak podvig danes za krajši čas uspel še v evrih. Rast bitcoina sicer ne prepriča znanega kanadskega poslovneža in vlagatelja, ki je na božični večer napovedal "brutalne" čase za to kriptovaluto in vse, ki so v njo vložili svoj denar.

66-letni Kevin O'Leary, ki ga svetovna javnost najverjetneje najbolj pozna po nastopanju v resničnostni oddaji Posel mojega življenja (Shark Tank), sicer pa je (bil) ustanovitelj tehnološkega podjetja SoftKey, ki ga je bogato prodal velikanu industrije igrač Mattelu, in vlagatelj, kriptovaluti bitcoin napoveduje temne čase.

Tako se je v zadnjem mesecu dni gibala cena kriptovalute bitcoin. Odločilen je bil 16. december, ko je bitcoin prvič v enajstletni zgodovini obstoja poskočil prek 20.000 ameriških dolarjev. Graf smo si izposodili pri kriptomediju Coindesk. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Bitcoin je za finančne trge trenutno povsem postranskega pomena in zaradi volatilnosti ter grožnje s strani regulatorjev neprivlačen za večino institucionalnih vlagateljev, je za ameriški medij CNBC na božični večer povedal O'Leary.

Osredotočil se je predvsem na regulatorni pritisk na bitcoin. Ameriške oblasti so pred kratkim namreč napovedale nove ukrepe, z uvedbo katerih bi lahko vlada lažje sledila transakcijam bitcoinom in dodatno preverjala identiteto lastnikov bitcoinov.

Kot je pojasnil O'Leary, ga skrbi dan, ko se bodo regulatorji resno spravili na bitcoin. "Odrasli možje bodo jokali, ko se bo to zgodilo. To bo izguba kapitala, kot je svet še ni videl, brutalno bo," je posvaril O'Leary.

Foto: Reuters Kevin O'Leary se je pred leti podal tudi v politiko. Leta 2017 je bil celo glavni kandidat za prevzem funkcije prvaka kanadske konservativne stranke, a je iz volilne tekme izstopil samo mesec dni pred volitvami. Motilo ga je, da v rodnem Quebecu ni imel velike podpore.

Njegovo opozorilo sicer prihaja v času, ko v bitcoin kot varovalko pred inflacijo prihaja vse več institucionalnega denarja. Stomilijonske zneske v bitcoin vlagajo podjetja, kot so PayPal, MicroStrategy, GrayScale. O'Leary kljub temu sicer trdi, da bitcoin na finančne trge ne vpliva in da ti ne bi reagirali niti, če bi vrednost najbolj prepoznavne kriptovalute nenadoma narasla za dva tisoč odstotkov.

Kevin O'Leary je sicer dolgoletni bitcoin skeptik, ki je v preteklosti večkrat posvaril pred volatilnostjo te kriptovalute, a je znan tudi po tako imenovanem "cikcakanju".

Včasih je že bil lastnik bitcoinov, a jih je kasneje prodal, zaradi česar mu nekateri očitajo, da je zdaj zgolj zagrenjen, ker se je bitcoinov znebil pred eksplozijo cene. Le nekaj tednov pred zgornjim svarilom je tudi izjavil, da bi v bitcoin sklad lahko prenesel pet odstotkov svojega premoženja, a pod pogojem, da bi bil tak sklad reguliran s strani ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo.

Kaj se je ta teden še zgodilo v kriptosvetu



Foto: ZDnet

Livecoin, znana ruska borza s kriptovalutami, je na božični večer na spletno stran borze objavila obvestilo (foto zgoraj), da so jih napadli hekerji in da so izgubili dostop do vseh računalniških sistemov, povezanih z borzo, ter s tem tudi dostop do kriptovalut uporabnikov. Hekerji naj bi na skrivaj prevzeli nadzor nad sistemom, navili ceno bitcoina za desetkrat in ga prodali, nato pa sesuli Livecoin, ki še vedno ni dosegljiv.



Zrušila se je cena XRP oziroma rippla, po tržni kapitalizaciji četrte največje kriptovalute. Nekateri že ugibajo, da je to morda začetek konca za ripple, ki ima težave na vseh frontah - na eni strani nad podjetjem Ripple, ki izdaja kriptovaluto in skrbi za istoimensko omrežje, visi tožba ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo, na drugi pa nekatere največje svetovne borze s kriptovalutami resno pretehtavajo možnost, da bi onemogočile trgovanje z ripplom.

