Svarilo pred človekom, ki lahko nastavlja vlade: "Pijan je od moči"

To, kar počne Mark Zuckerberg, ustanovitelj in direktor družbenega omrežja Facebook, postaja nevarno, je prepričan eden od prvih vlagateljev v Facebook.

"Ko imaš enkrat takšno moč, kot jo ima zaradi Facebooka Mark Zuckerberg, ne razmišljaš več trezno," je Roger McNamee, nekdanji Zuckerbergov mentor in eden od prvih vlagateljev v Facebook, zdaj pa njegov najglasnejši kritik, pred kratkim opozoril v intervjuju za ameriški medij MSNBC.

Mark Zuckerberg je družbeno omrežje Facebook naredil leta 2004 v svoji študentski sobi na univerzi Harvard. Danes zanj dela več kot 50 tisoč ljudi. Foto: Reuters

Na Facebook z vseh strani že nekaj časa dežujejo kritike zaradi širjenja lažnih novic in teorij zarot, podpihovanja ekstremizma ter vmešavanja v notranjo politiko držav, kar Facebook neposredno omogoča s prodajo zelo učinkovitega oglasnega prostora političnim strankam in kandidatom.

Marsikoga skrbi, kaj bo novembra



Kritike zaradi Facebooka in Marka Zuckerberga ter njune nepripravljenosti zajeziti politično propagando, ki se hrani iz ekstremizma in zarot, so se v zadnjem obdobju še okrepile.



Bi Donald Trump postal predsednik ZDA, če leta 2016 ne bi imel izdatne podpore v obliki zelo izpopolnjene propagandne kampanje na Facebooku, ki je volivce snubila s poveličevanjem Trumpa in zaničevanjem njegove nasprotnice Hillary Clinton, pogosto tudi s pomočjo lažnih novic? Foto: Reuters

Nezadržno se namreč približuje izbiranje naslednjega predsednika ZDA in številne Američane skrbi, da bi se lahko ponovilo leto 2016, ko je Donaldu Trumpu pomagala zmagati tudi poplava lažnih novic na Facebooku.

A Mark Zuckerberg, ustanovitelj Facebooka, teh kritik ne sliši, svari McNamee.

"Prepričan je o svojem prav in si ne dovoli reči ničesar. Mark sledi svoji edini viziji, ta pa je, da na Facebook spravi še več ljudi," je povedal in dodal, da je denar za Zuckerberga, ki danes sedi na kar 100 milijard dolarjev vrednem premoženju, postal drugotnega pomena.

Mark Zuckerberg je s premoženjem v višini 99,6 milijarde dolarjev (malce manj kot 85 milijard evrov) četrti najbogatejši človek na svetu. Foto: Reuters

Zuckerbergovi prioriteti sta moč in vpliv, pravi McNamee, obojega pa ima v izobilju. Zuckerberg nadzoruje največje propagandno omrežje na svetu, Facebook z 2,5 milijarde članov, in njegova prav tako izjemno priljubljena satelita Instagram in WhatsApp.

Moč je Zuckerbergu tudi nemogoče vzeti, ker je lastnik 60 odstotkov delnic podjetja Facebook z glasovalno pravico, kar pomeni, da lahko preglasuje vsak predlog uprave podjetja.

Facebookovi člani uprave zato delujejo bolj kot Zuckerbergov svetovalni odbor, ne kot odločevalci o tem, kaj se bo zgodilo s podjetjem.

Močna propaganda na Facebooku je po ugotovitvah analitikov odločilno vplivala tudi na brexit oziroma izstop Velike Britanije iz Evropske unije. Foto: Getty Images

Sodelovali so v škandalu globalnih razsežnosti, a posledic za Zuckerberga tako rekoč ni bilo

Roger McNamee, ki je lani sicer izdal tudi knjigo Zucked, v kateri kritizira prevelik vpliv Facebooka, je v intervjuju za MSNBC opozoril tudi na dejstvo, da Facebook oziroma Mark Zuckerberg nikoli ni zares občutil posledic za številne napake, zablode in afere, ki si jih je družbeno omrežje privoščilo oziroma je bilo vanje vpleteno v zadnjem desetletju.

Morda najbolj odmeven tak primer je bil škandal Cambridge Analytice iz leta 2018, ko se je razvedelo, da je Facebook po nesreči omogočil odtekanje osebnih podatkov več deset milijonov uporabnikov, ki so bili nato prek podjetja, znanega po vmešavanju v volitve, zlorabljeni tudi za politično propagando.

Zuckerbergu so v ameriškem senatu po škandalu Cambridge Analytica postavili nekaj neprijetnih vprašanj, a si je od njih hitro opomogel, saj posledic skoraj ni bilo. Pomagal mu je tudi piš denarja, saj je Facebook v naslednjih četrtletnih obdobjih podiral lastne prodajne rekorde. Foto: Reuters

Lahko bi rekli, da se je takrat tresla gora, rodila pa miš: Zuckerberg se je pojavil na zaslišanjih v ameriškem senatu in evropskem parlamentu, a pravega epiloga pravzaprav ni bilo. Facebook se je opravičil in obljubil, da si v prihodnje ne bodo več privoščili takšnih napak. A ni minilo veliko časa, ko smo spet brali o novih.

Odkrili so temno plat Facebooka in jo pometli pod preprogo

Letošnji maj je prinesel novo potrditev o moči, ki jo ima v rokah Mark Zuckerberg, saj je svojim zaposlenim ukazal, naj pod preprogo pometejo interno ugotovitev, ki bi lahko v javnosti še bolj očrnila ugled Facebooka.

Roger McNamee, eden od prvih vlagateljev v Facebook in Zuckerbergov nekdanji mentor, zdaj pa velik kritik, je svetovne vlade večkrat pozval, naj državljanom onemogočijo dostop do Facebooka, dokler ta ne spremeni načina delovanja. Foto: Reuters

Zanjo smo vseeno izvedeli, saj jo je ameriškim medijem pod krinko anonimnosti poslal eden od Facebookovih inženirjev.

Šlo je za rezultat več študij, ki so jih v zadnjih letih izvedli Facebookovi raziskovalci, njihov namen pa je bil bolje razumeti učinek uporabe družbenega omrežja na ljudi.

Dokazali so, da algoritmi, ki na Facebooku delujejo v ozadju in uporabnikom predlagajo nove vsebine ali skupnosti, ki se jim lahko pridružijo, spodbujajo polarizacijo oziroma "izkoriščajo pogosto nagnjenost človeških možganov k razdvajanju".

Ena od internih raziskav je leta 2016 tudi pokazala, da se skoraj dve tretjini uporabnikov skupinam na Facebooku, ki zagovarjajo ekstremistična stališča, pridruži izključno zaradi algoritma, ki priporoča nove vsebine, in ne zato, ker bi imeli tako močna prepričanja, da bi sami poiskali te specifične skupine.

Če bi vodstvo Facebooka uvedlo spremembe za preprečevanje širjenja razkola med uporabniki družbenega omrežja, bi se podjetje lahko znašlo sredi političnega viharja. Ukrepi za preprečevanje širjenja ekstremističnih vsebin in skupnosti, pa čeprav bi bili povsem nepolitični, bi namreč neproporcionalno prizadeli desni politični pol. Skupine na družbenem omrežju, kjer se pojavlja težava razdvajanja, so namreč najpogosteje povezane s skrajno desnico, so ugotovili Facebookovi raziskovalci. Na fotografiji privrženci teorije zarote QAnon, ki jo najpogosteje širijo podporniki Donalda Trumpa. Foto: Getty Images

Da je Facebook zelo učinkovit pri radikalizaciji uporabnikov, je Zuckerberga že pred časom opozoril tudi Roger McNamee. "Ni me želel poslušati," je še dejal.