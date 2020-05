Novo razkritje: "pospravili" so dokaze, kaj Facebook dela ljudem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Interne študije podjetja Facebook so dokazale, da algoritmi, ki na družbenem omrežju uporabnikom predlagajo nove vsebine, poglabljajo razkol med ljudmi in spodbujajo nastanek ekstremističnih skupnosti. Kljub temu so vodilni v podjetju vključno z ustanoviteljem Facebooka Markom Zuckerbergom zavrnili iskanje rešitev.

Družbeno omrežje, ki ljudi ne zbližuje, temveč jih razdvaja

Eden od sloganov Facebooka nosi sporočilo o zbliževanju ljudi, a je resnica pravzaprav ravno obratna, v najnovejši reportaži trdi časnik The Wall Street Journal.

Facebookovi raziskovalci so v zadnjih letih namreč izvedli več internih študij, katerih namen je bil bolje razumeti učinek uporabe družbenega omrežja na ljudi.

Dokazali so, da algoritmi, ki na Facebooku delujejo v ozadju in uporabnikom predlagajo nove vsebine ali skupnosti, ki se jim lahko pridružijo, spodbujajo polarizacijo oziroma "izkoriščajo pogosto nagnjenost človeških možganov k razdvajanju".

Marsikdo, ki v zadnjih letih pogosto uporablja Facebook, je zagotovo že opazil, da iz javnih razprav pogosto vejeta nespoštljivost in sovraštvo. Sploh k drugemu se uporabniki vse pogosteje zatekajo tudi v primeru nedolžnih šal, kot je zelo znana potegavščina z razbito šipo. Kliknite na fotografijo in preberite več o tem. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ena od internih raziskav je leta 2016 pokazala, da se skoraj dve tretjini uporabnikov skupinam na Facebooku, ki zagovarjajo ekstremistična stališča, pridružita izključno zaradi algoritma, ki priporoča nove vsebine, in ne zato, ker bi imeli tako močna prepričanja, da bi sami poiskali te specifične skupine.

Glavna odločevalca pri Facebooku sta ob skrb vzbujajočih razkritjih zgolj zamahnila z roko

The Wall Street Journal poroča, da so Facebookovi raziskovalci vedenja uporabnikov, ko so z rezultati internih študij seznanili vodstvo podjetja, naleteli na nepričakovan odziv.

Tako Mark Zuckerberg, ustanovitelj in direktor Facebooka, kot Joel Kaplan, prvi mož oddelka, ki ureja področje pravil in pogojev uporabe družbenega omrežja, sta skoraj vse predloge za spremembe in popravke algoritmov namreč zavrnila.

Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg je s premoženjem v vrednosti 78 milijard evrov trenutno četrti najbogatejši človek na svetu. Foto: Matic Tomšič / Reuters

Mark Zuckerberg naj bi zaposlenim po tem, ko je sprejel eno od zelo omiljenih pobud za omejitev polarizacije v skupinah na Facebooku, celo naročil, naj mu takšnih predlogov ne pošiljajo več, ker ga to ne zanima. Študije o vedenjskih vzorcih uporabnikov Facebooka so romale v arhive.

V ozadju je bila tudi politika

Če bi vodstvo Facebooka uvedlo spremembe za preprečevanje širjenja razkola med uporabniki družbenega omrežja, bi se podjetje lahko znašlo sredi političnega viharja, še poroča The Wall Street Journal.

Ukrepi za preprečevanje širjenja ekstremističnih vsebin in skupnosti, pa čeprav bi bili povsem nepolitični, bi namreč neproporcionalno prizadeli desni politični pol. Skupine na družbenem omrežju, kjer se pojavlja težava razdvajanja, so namreč najpogosteje povezane s skrajno desnico, so ugotovili Facebookovi raziskovalci.

To naj bi po poročanju The Wall Street Journala zaskrbelo Joela Kaplana, člana ameriške republikanske stranke, ki je bil nekdaj vidni član administracije nekdanjega ameriškega predsednika Georgea W. Busha. Kaplan je sicer že pred dvema letoma iz podobnih vzgibov ukinil Facebookov projekt Common Ground, ki je spodbujal bolj spoštljivo in uravnoteženo politično razpravo. Foto: Reuters

