Štiri najbolj priljubljene mobilne aplikacije prihajajo iz iste hiše

Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp in Instagram - katere izmed teh štirih aplikacij so tudi na vašem pametnem telefonu?

Največkrat prenesena mobilna aplikacija od leta 2010 do danes je aplikacija za družbeno omrežje Facebook, ugotavlja družba za analizo in spremljanje aplikacij App Annie.

A s tem se zmagovalni seznam za podjetje, ki ga vodi Mark Zuckerberg, šele začenja.

Ali bi nas velik vpliv Facebooka moral skrbeti? Foto: Reuters

Dve lastni, dve posvojeni

Na drugem mestu je Facebookova aplikacija za hipno sporočanje Messenger, ki je prav tako kot prvouvrščena glavna Facebookova aplikacija od svojega prvega dneva v tej hiši.

Sledita dve aplikaciji, ki sta začeli vsaka svojo pot neodvisno, a sta potem vendarle pristali v družini Facebook. Instagram, ki je dosegel četrto mesto, je pristal v Facebookovih rokah leta 2012, za kar so takrat odšteli eno milijardo ameriških dolarjev (okrog 900 milijonov evrov), tretjeuvrščena komunikacijska aplikacija WhatsApp pa je postala del Facebookove družine dve leti pozneje ob kar 19-kratni nakupni ceni.

Facebookova lastna aplikacija za hipno sporočanje je zavzela drugo mesto, WhatsApp, za katerega je podjetje Facebook pred petimi leti odštelo 19 milijard ameriških dolarjev, pa tretje mesto najpogosteje prenesenih mobilnih aplikacij v zadnjem desetletju. Foto: Reuters

Podatkovni monopol?

Vsaka od teh štirih aplikacij ima vsaj milijardo uporabnikov, ker pa so vse v lasti istega podjetja, nekateri opozarjajo na preveliko koncentracijo moči in vpliva ali kar na podatkovni monopol.

Državni regulatorji so zaskrbljeni, da ima tako močan vpliv lahko preveliko moč pri oblikovanju vedenja in značilnosti uporabnikov in da uporabniki pravzaprav niti nimajo ustreznega vpogleda, kaj šele nadzora, nad podatki, ki jih spletni velikani, kot je Facebook, imajo o njih.

ZDA : Kitajska - 8 : 2

Ameriška prevlada se nadaljuje vse do desetega mesta, kajti med prvimi desetimi najpogosteje prenesenimi mobilnimi aplikacijami je skupaj osem ameriških. Poleg prve četverice so to Snapchat na petem, Skype na šestem, YouTube na devetem in Twitter na desetem mestu.

Preostali dve mesti, sedmo in osmo, sta zasedli aplikaciji v lasti kitajskega trgovca Alibaba: TikTok in UC Browser.