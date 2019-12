Število spletnih kupcev v desetletju skoraj podvojeno

Prek spleta je lani nakupovalo 60 odstotkov državljanov EU, starih med 16 in 74 let, kar je 28 odstotnih točk več kot leta 2008. Spletno nakupovanje je najbolj priljubljeno na Danskem. Delež Slovencev, ki so nakupovali prek spleta, je dosegel dobrih 50 odstotkov, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat.

Čeprav prek spleta raje kupujejo moški, se je delež spletnih kupcev v zadnjem desetletju bolj povečal med ženskami. Leta 2008 je prek spleta kupovalo 30 odstotkov žensk in 35 odstotkov moških, lani pa 59 odstotkov žensk in 61 odstotkov moških.

Delež kupcev se je najbolj povečal v starostni skupini od 16 do 24 let, in sicer za 32 odstotnih točk na 72 odstotkov. Sledi skupina od 25 do 34 let, kjer se je delež prav tako povečal za 32 odstotnih točk na 78 odstotkov.

Spletno nakupovanje je najbolj priljubljeno na Danskem, kjer je lani na tak način kupovalo 84 odstotkov državljanov med 16. in 74. letom starosti. Sledijo Velika Britanija (83 odstotkov), Nizozemska (80 odstotkov) in Švedska (78 odstotkov). Na repu lestvice se je znašla Romunija, kjer je lani prek spleta kupovala petina državljanov.

Državljani EU prek spleta najpogosteje kupujejo oblačila in športno opremo. Artikle iz te skupine jih je lani vsaj enkrat kupilo 64 odstotkov. Sledijo vozovnice in počitniški aranžmaji (53 odstotkov) ter stanovanjska oprema (45 odstotkov).

Tudi med Slovenci so bili najpogostejši artikli pri spletnem nakupovanju oblačila in športna oprema, ki jih je lani vsaj enkrat kupilo 46 odstotkov. Vozovnice in počitniške aranžmaje ter stanovanjsko opremo je kupilo po 35 odstotkov Slovencev.