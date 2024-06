Si predstavljate življenje brez spletnega nakupovanja? Izbira artiklov za gospodinjstvo še nikoli ni bila tako priročna, hitra in preprosta! Pri Mimovrste, največjem spletnem trgovcu v Sloveniji, so od zdaj nakupi lahko še boljši, saj so za vas pripravili storitev Smart!, ki omogoča celoletno neomejeno dostavo, in kar je najboljše, tudi za manjše spletne nakupe!

Naporen dan v službi, sproščujoč večer doma, hiter izlet na morje ali pomembno družinsko srečanje. Položaji, v katerih potrebujete gospodinjske pripomočke in artikle za osebno nego, da bo vaš dan lažji in prijetnejši. Seveda spontane odločitve zahtevajo tudi hitre odzive. Po zadnjih raziskavah se prav zaradi prihranka časa, velike ponudbe artiklov, v izogib gneči in možnosti povsem preprostega nakupa v nekaj minutah vse več ljudi odloča za hiter in enostaven nakup prek spletne trgovine Mimovrste by Allegro.

Potrebujete kavne kapsule za jutranji zagon, čistila za dom, artikle za osebno nego ali hrano za hišne ljubljenčke? Mimovrste bo z bogato izbiro artiklov poskrbel, da boste hitro našli, kar iščete. Tu lahko izbirate med več kot 1,65 milijona artikli in najbolj zaželenimi blagovnimi znamkami, kot so Persil, Finish, Nescafé, Illy in druge. Ste do zadnjega tekali po mestnih trgovinah, v zadnjem trenutku pa našli rešitev na spletu? Storitev Smart! omogoča varno, hitro in neomejeno dostavo tudi v takih primerih.

Foto: Mimovrste

Smart! za ugodnejše in hitrejše nakupe

Mimovrste by Allegro želi svojim strankam zagotoviti najboljšo uporabniško izkušnjo, predvsem pa nagraditi vašo zvestobo in zaupanje. Zato so lansirali novo storitev Smart!, ki omogoča neomejeno dostavo na dom, v tri lastne trgovine, na katerokoli od več kot 400 prevzemnih mest Pošte Slovenije ali več kot 500 prevzemnih mest paketomatov GLS.

Foto: Mimovrste

Smart! pomeni modro odločitev

Smart! je program zvestobe, ki temelji na letni naročnini. Ponuja dostavo na dom in na izbrane prevzemne točke brez omejitve števila naročil. Hkrati pa zahvaljujoč izjemni logistiki zagotavlja tudi hitro dostavo paketov, ki so na zalogi pri Mimovrste. Za ceno 11,99 evra na leto lahko naročniki storitve Smart! izkoristijo neomejeno dostavo za nakupe v minimalni vrednosti naročila 12,90 evra pri istem trgovcu.

Brezplačno preizkusite storitev Smart!

Zaupanje je obojestransko. Registrirani uporabniki popolnoma zaupajo spletni trgovini Mimovrste, zato v poskusnem obdobju največji spletni trgovec svojim strankam podarja brezplačno šestmesečno naročnino na storitev Smart!. To pomeni, da lahko uporabniki storitve izkoristijo kar pet brezplačnih dostav v obdobju šestih mesecev. Storitev Smart! je na voljo pri vseh artiklih z oznako Smart! in za manjše pakete že od 12,90 evra dalje, pri čemer gre za artikle iste znamke (npr. Persil). Po poskusnem obdobju lahko aktivirate letno naročnino na storitev Smart! za neomejeno dostavo za samo 11,90 evra!

Foto: Mimovrste

Mimovrste s storitvijo Smart! še dodatno poenostavlja in zmanjšuje stroške spletnega nakupovanja za vse, ki na spletu kupujejo gospodinjske potrebščine, artikle za osebno nego in artikle za hišne ljubljenčke. S hitro in kakovostno storitvijo postavlja nove smernice spletnim trgovinam in visoke standarde storitve.

Več o novi storitvi Smart! na www.mimovrste.com/smart-brezplacna-dostava.