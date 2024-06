Nakupujte Smart! in šest mesecev uživajte v brezplačni dostavi

Vsak tretji Slovenec redno nakupuje prek spleta. Raziskave pa kažejo, da je spletno nakupovanje zaradi priročnosti, preglednosti in široke ponudbe še vedno v porastu. Da bi uporabniško izkušnjo še izboljšali, so se pri Mimovrste, največjem spletnem trgovcu v Sloveniji, odločili, da omogočijo novo storitev Smart! z neomejeno dostavo tudi za manjše spletne nakupe.

Preizkusite novo storitev Smart! za neomejeno dostavo paketov z Mimovrste. Foto: Mimovrste

Prebivalci Slovenije mesečno prek spleta opravijo od dva do tri nakupe, za posamezen nakup pa odštejejo povprečno 66 evrov. Uporabniki prek spleta med drugim nakupujejo izdelke za šport in prosti čas, belo tehniko, računalniško in igričarsko opremo ter mobilne telefone, pa tudi hrano in izdelke za otroke in hišne ljubljenčke, čistila, izdelke za dom in vrt ter knjige. Najboljše ponudbe iz vseh kategorij lahko med 1,65 milijona artikli najdete tudi na spletnem portalu Mimovrste by Allegro, ki z več kot 20-letno tradicijo velja za kakovostnega, varnega in zanesljivega spletnega ponudnika.

Storitev Smart! za izboljšanje uporabniške izkušnje

Da bi izboljšali uporabniško izkušnjo, je podjetje Mimovrste predstavilo novo storitev Smart!, ki omogoča neomejeno dostavo na dom, v tri lastne trgovine ali na katerokoli od več kot 400 prevzemnih točk Pošte Slovenije ali več kot 500 paketomatov GLS.

Smart! pomeni modro odločitev

Smart! je program zvestobe, ki temelji na letni naročnini. Ponuja dostavo na dom in na izbrane prevzemne točke brez omejitve števila naročil. Hkrati pa zahvaljujoč izjemni logistiki zagotavlja tudi hitro dostavo paketov še isti dan ali samo en dan po opravljenem spletnem nakupu za artikle, ki so na zalogi pri Mimovrste. Za 11,99 evra na leto lahko naročniki storitve Smart! izkoristijo neomejeno dostavo za nakupe v minimalni vrednosti naročila 12,90 evra pri istem trgovcu.

Poskusno obdobje Smart! za vse

Zaupanje je obojestransko. Registrirani uporabniki popolnoma zaupajo spletni trgovini Mimovrste, zato v poskusnem obdobju največji spletni trgovec svojim uporabnikom podarja brezplačno šestmesečno naročnino na storitev Smart!. To pomeni, da lahko uporabniki storitve izkoristijo kar pet brezplačnih dostav v obdobju šestih mesecev. Storitev Smart! je na voljo pri vseh artiklih z oznako Smart! in za male pakete v skupni vrednosti naročila od 12,90 evra pri istem trgovcu.

Mimovrste s storitvijo Smart! tako stopa še en korak proti izboljšanju izkušnje spletnega nakupovanja. S hitro, neomejeno in kakovostno storitvijo postavlja nove smernice spletnim trgovinam in visoke standarde storitve. Poleg tega so naročniki storitve Smart! upravičeni tudi do rednih ekskluzivnih cenovnih ponudb. Več o novi storitvi Smart!

Naročnik oglasnega sporočila je MIMOVRSTE, D. O. O.