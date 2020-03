Sredi koronakrize si eno podjetje mane roke

Pandemija koronavirusa je ogromno ljudi po vsem svetu dobesedno prisilila v delo od doma in druženje s prijatelji ali družinskimi člani na daljavo. Pri tem so jim zelo v pomoč orodja za organizacijo videokonferenc, med katerimi je še posebej priljubljena postala aplikacija Zoom. Istoimensko podjetje, ki jo razvija, je medtem eden od redkih zmagovalcev v siceršnji "koronakrizi", saj je njihova delnica poletela v nebo.

Kaj je Zoom?

Premoženje Erica Yuana, ki je 20-odstotni lastnik podjetja Zoom, se je v zadnjih nekaj mesecih več kot podvojilo in danes znaša okrog pet milijard evrov. Foto: Reuters

Podjetje Zoom Video Communications je leta 2011 ustanovil Eric Yuan, nekdanji inženir ameriškega proizvajalca telekomunikacijske opreme Cisco.

Glavni izdelek podjetja je brezplačna aplikacija Zoom, ki omogoča izvedbo največ 40-minutnih videokonferenc z do 100 udeleženci hkrati.

Zoom je trenutno najbolj priljubljena oziroma največkrat prenesena brezplačna aplikacija na številnih platformah, med drugim tudi na pametnih telefonih iPhone in tistih z operacijskim sistemom Android. Foto: Reuters

Posebnost Zooma je, da v nasprotju s tekmeci deluje po tako imenovanem freemium modelu. To pomeni, da je osnovna funkcionalnost aplikacije brezplačna, za naprednejšo storitev, torej dlje trajajoče konference z več kot 100 udeleženci, pa je treba plačati.

Zakaj je Zoom doživel takšen "bum"?

Zoom je zaradi dostopnosti in preprostosti uporabe v začetku leta 2020 postal priljubljena izbira šol, podjetij in številnih organizacij, ki so se morale prilagoditi ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa in organizirati pouk oziroma delo na domu.

Zgornji graf prikazuje rast cene delnice podjetja Zoom od 1. januarja 2020. 23. Marca je dosegla skoraj 160 ameriških dolarjev, nato pa po napovedi Donalda Trumpa, da bo morda kmalu ukazal ponovno odprtje podjetij, kar bi seveda povzročilo zmanjšanje potreb po videokonferenčni programski opremi, znova padla na zdajšnjih 138 dolarjev (126 evrov). Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Bliskovita rast števila uporabnikov je izredno vplivala na ceno delnice podjetja Zoom Video Communications. Tržna kapitalizacija podjetja se je od začetka leta 2020 do danes več kot podvojila in znaša 35,1 milijarde evrov.

To pomeni, da je podjetje Zoom danes vredno več od avtomobilskih koncernov Daimler (starševska družba Mercedes-Benza), Fiat Chrysler in Ford, na primer.

Zoom je eno redkih svetovnih podjetij, ki mu bo epidemija koronavirusa najverjetneje koristila. Foto: Reuters Zoom je temelje za današnjo eksplozijo delnic podjetja postavil že dolgo pred pandemijo koronavirusa.



Predvsem se mu obrestuje brezplačen model delovanja, saj so mnoga podjetja in organizacije, ki so morale način dela spremeniti dobesedno čez noč, najprej iskala kakovostno brezplačno rešitev, na tem področju pa je izstopal že pred pandemijo priljubljeni Zoom.



S tem si je Zoom pridobil tudi odločilno prednost pred tekmeci, ki so v zadnjih tednih vsi po vrsti svoje sicer plačljive videokonferenčne storitve začeli ponujati brezplačno, in ima odlično izhodišče za obdobje po koronavirusu, ko bodo v mnogih podjetjih najverjetneje nadaljevali s povečanim obsegom dela od doma.



Zoom je v zelo kratkem času postal tudi del popkulture oziroma slenga. Zoom tako ni zgolj le ime aplikacije, temveč je podobno kot Google postal glagol. "Pozumaj me" je za poziv k videoklicu prek aplikacije Zoom danes nekaj podobnega kot "guglanje" za spletno iskanje. Foto: Reuters

Večina tehnoloških velikanov doživela masaker, glavo nad vodo držijo le redke izjeme

Koronavirus je bil neprizanesljiv tudi do borznih indeksov, kar so v nasprotju s podjetjem Zoom na lastni koži občutili tudi številni svetovno znani tehnološki velikani.

V zadnjih tednih so tako strmoglavile delnice podjetij, kot so Apple, Facebook, Microsoft, Google, Intel, IBM in Tesla, če naštejemo samo nekaj največjih.

Padec Tesline delnice je bil za vlagatelje, ki so bili še vedno pod vplivom nore rasti v prvih dveh mesecih leta 2020, še posebej katastrofalen, saj je od 19. februarja do 18. marca strmoglavila za kar 60 odstotkov. Foto: Reuters

Ob Zoomu se razmeroma dobro medtem še vedno držita gigant spletne trgovine Amazon, katerega delnici je po vmesnem masakru ta teden uspelo zlesti nazaj na raven iz obdobja pred koronavirusom, in pa ponudnik videa na zahtevo Netflix, ki se je po globokem padcu v začetku marca ta teden začel znova vzpenjati proti januarski ceni delnice oziroma jo celo že presegel.

