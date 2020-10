Spoznajte PIAZZ, novo slovensko in kmalu regijsko spletno tržišče

Ravno v času, ko nam grozi ponovna otežena dostopnost do običajnih trgovin, je Telekom Slovenije predstavil svoje novo spletno tržišče PIAZZ , kjer, kot pravijo, na enem mestu povezujejo trgovce in kupce.

Pri Telekomu Slovenije PIAZZ vidijo kot priložnost za prodajalce, ki so tako dobili enotni spletni prodajni kanal za svojo ponudbo, a tudi za kupce, ki so dobili preprosto, varno in dobro založeno novo spletno trgovino, kjer med drugim za enak izdelek hkrati vidijo ponudbo vseh sodelujočih trgovcev.

Celoten postopek nakupa od predstavitve do izbire, pri kateri pomaga tudi tehnologija umetne inteligence, nakupa in plačila namreč poteka v celoti znotraj ene same platforme, kar PIAZZ loči od večine spletnih trgovin in cenovnih primerjalnikov, so še sporočili s Telekoma Slovenije.

Ponudba, ki se vsak dan krepi, že zajema 35 tisoč izdelkov v 50 kategorijah, navajajo pri Telekomu Slovenije, ki skrbi za spletno tržišče PIAZZ. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Prodajalci iz vse Evrope, kupci pa (za zdaj) iz Slovenije

PIAZZ je že na voljo trgovcem iz Evropske unije, tako specializiranim trgovcem, uveljavljenim spletnim trgovinam in uvoznikom blagovnih znamk kot manjšim butičnim trgovinam brez lastnega spletnega prodajnega kanala, in kupcem iz Slovenije, ki že zdaj lahko izbirajo med 35 tisoč aktivnimi ponudbami v 50 kategorijah.

V prihodnosti bo na voljo tudi kupcem iz drugih držav jugovzhodne Evrope

Prijava v spletno tržišče PIAZZ poteka prek Moje prijave, nove digitalne vstopne točke za registracijo in upravljanje digitalnih profilov Telekoma Slovenije. Uporabniki, ki imajo profil za storitev Moj Telekom, se lahko prijavijo tudi s temi podatki, so še pojasnili skrbniki spletnega tržišča PIAZZ.