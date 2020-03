Soustanovitelj Appla o koronavirusu: Jaz sem morda "pacient nič"

Checking out Janet’s bad cough. Started Jan. 4. We had just returned from China and may have both been patient zero in U.S. (@ West Coast Sports Institute in Santa Clara, CA) https://t.co/MRNHqithEU — Steve Wozniak (@stevewoz) March 2, 2020

Wozniak je na Twitterju v ponedeljek zapisal, da sta se z ženo Janet pravkar odpravila preverit njen kašelj, ki se je vlekel že od 4. januarja, ko sta se vrnila iz Kitajske. Dodal je, da je zaradi tega mogoče, da sta bila oba z ženo t. i. pacienta nič, torej da sta prav Steve in Janet Wozniak odgovorna za okužbe Američanov z novim koronavirusom.

Soustanovitelj Appla je bil z ženo konec decembra in v začetku januarja sicer na daljšem izletu v jugovzhodni Aziji. 9. januarja je nato na Twitterju zapisal, da okreva po resni bolezni, ki jo je staknil na potovanju, 23. januarja pa, da si oba z ženo še vedno nista povsem opomogla od virusa, ki sta ga pred več kot dvema tednoma staknila v Aziji.

Janet and I recovering room virus we got over 2 weeks ago in Asia. I doubt it’s coronavirus since we haven’t been in Mexico (Corona) (@ Woz Home in Los Gatos, CA) https://t.co/GWzzOPQE86 — Steve Wozniak (@stevewoz) January 23, 2020

Če se je Wozniak 23. januarja o koronavirusu še šalil in in ga povezoval z znano mehiško znamko piva (Corona), ob njegovi včerajšnji objavi nikomur več ni bilo do smeha.

Ravno včeraj so ameriške oblasti namreč sporočile, da je število žrtev novega koronavirusa v ZDA naraslo na šest, zaradi česar je bilo v odzivih na ponedeljkov tvit 69-letnega Wozniaka zaznati razburjenje, zaskrbljenost, tudi strah.

Steve Wozniak (desno) in Steve Jobs (levo) sta Apple skupaj z Ronaldom Waynom, ki pa je iz podjetja kmalu izstopil – več o tem preberite v prispevku pod fotografijo –, ustanovila leta 1976.

Wozniak več kot 600 tisoč sledilcem na Twitterju še ni povedal, da nima koronavirusa in da se je šalil, da je "pacient nič"

Čeprav soustanovitelj Appla tega še ni javno objavil, se je izkazalo, da je šlo za lažni preplah. Janet Wozniak ima namreč vnetje sinusov, kar je sama potrdila za ameriški medij USA Today.

Steve Wozniak je za isti medij pozneje dejal, da sta imela z ženo po vrnitvi iz Azije najhujšo gripo v življenju, Janet naj bi celo izkašljevala kri. Simptomi so bili zelo podobni kot pri tistih, ki so okuženi s koronavirusom covid-19, a ker je bila bolezen v času njune vrnitve v ZDA omejena še na Kitajsko, ju niso testirali na prisotnost virusa.

Wozniak se je dotaknil tudi tvita, ki je razburil njegove sledilce: da je "pacient nič", naj bi bila šala.

Oglejte si tudi: Zaradi koronavirusa so na udaru igralnice v Novi Gorici

Preberite tudi: