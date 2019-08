Slovenskemu podjetju sekira padla v med: postali so partnerji velikanov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo ISL Online in podjetja OceanBridge, ki je glavni partner XLAB na Japonskem, na sedežu podjetja SB C&S v Tokiu.

Slovenskemu visokotehnološkemu podjetju XLAB je na Japonskem uspel veliki met, saj so sklenili partnerstvo z računalniškima velikanoma Microsoft Japan in SB C&S (nekdaj SoftBank C&S). XLAB bo v sodelovanju z multinacionalkama velikim japonskim podjetjem zagotavljal programsko opremo za delo na daljavo, ki je na Japonskem vse bolj priljubljeno.

Ljubljanski XLAB bo s partnerstvom z japonsko podružnico Microsofta in SB C&S, ki je računalniška veja za Toyoto drugega največjega japonskega podjetja SoftBank Group, pridobil dostop do bolj razvejane prodajne mreže.

Prihodki od prodaje licenc za njihovo programsko opremo za delo od doma ISL Online bi se zato lahko že s prihodnjim letom povečali za od deset do dvajset odstotkov, je napovedal glavni poslovni partner podjetja XLAB na Japonskem, družba OceanBridge, s katero XLAB sodeluje že od leta 2007.

Podjetje XLAB je bilo ustanovljeno leta 2001, sedež pa ima v ljubljanskem Tehnološkem parku. Leta 2017 so imeli 4,4 milijona evrov prihodkov in 400 tisoč evrov dobička (vir: Bizi.si). Foto: STA

Programska oprema ISL Online, ki jo že od leta 2003 razvija slovensko podjetje XLAB in velja za eno od pionirskih rešitev na področju dela od doma, je pri delodajalcih na Japonskem vse bolj zaželena.

Japonska vlada v zadnjih letih domača podjetja namreč aktivno spodbuja, naj čim več zaposlenim ponudijo možnost dela na daljavo, saj jim to lahko prihrani čas in tudi izboljša njihovo učinkovitost.

Več dela z oddaljene lokacije bi na Japonskem tudi razbremenilo prometno infrastrukturo in morda pomagalo rešiti eno največjih težav, s katero se spopada sodobna Japonska: staranje prebivalstva.



Takšni prizori so med japonsko mladino in mladimi odraslimi v zadnjih letih redkejši, kot bi pričakovali. Foto: Reuters

Zaradi zelo stroge delovne kulture Japonci, predvsem mladi, nimajo časa za druženje, neposredna posledica tega pa je nizka rodnost.

