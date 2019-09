"Slovenec" nemškega imena, s katerim bodo kuhali po vsem svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na letošnjem sejmu IFA v Berlinu so predstavili univerzalni kuhinjski aparat Bosch Cookit, ki je plod slovenskega in nemškega razvoja. Proizvajali ga bodo v Nazarjah v Sloveniji, sprva za evropski, nato pa še za svetovni trg.

Za tovarno BSH Hišni aparati iz Nazarij, kjer bodo od marca prihodnje leto proizvajali univerzalni kuhinjski aparat Bosch Cookit, je to največji projekt do zdaj tako po vrednosti naložbe kot tudi z vidika razvoja in zahtevnosti.

Povsem samostojno, v celoti vodeno ali vmes

Bosch Cookit ponuja tri načine kuhanje: od običajnega kuhanja in vodenega kuhanja do samodejnega kuhanja prek številnih programov.

Svetovna premiera univerzalnega kuhinjskega aparata Bosch Cookit, v katerega je vgrajeno veliko slovenskega znanja in ustvarjalnosti, je potekala prve dni septembra na letošnjem sejmu IFA v Berlinu, ki je največji svetovni sejem potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov. Foto: BSH Hišni aparati

V povezavi z mobilno aplikacijo Home Connect, tudi prek glasovnega upravljanja, je mogoče izbrati enega od številnih receptov iz zbirke in jih poslati v Cookit, ki bo potem poskrbel za napotke pri pravilni izvedbi vseh nadaljnjih korakov priprave.

Ena od glavnih prednosti novega aparata Cookit je, da se bo vsa programska oprema, pa tudi zbirka receptov in programov priprave, sproti posodabljala ob vsakokratni brezžični (Wi-Fi) povezavi Cookita z internetom, kar bo v vsakem trenutku zagotavljalo ažurno in aktualno stanje naprave, so med drugim povedali njegovi slovenski snovalci.

Mobilna aplikacija in ekosistem Home Connect omogočata nadzor in vodenje univerzalnega kuhinjskega aparata Home Cookit prek pametnega telefona ali nosljivih naprav, kot so pametne ure. Foto: Marjan Kodelja

Posoda, katere premer je primerljiv s ponvijo povprečne velikosti, omogoča praženje zrezkov in zelenjave, ker pa je njen volumen tri litre, je v njej mogoče pripraviti pojedino tudi za veliko družino oziroma druščino, poudarjajo slovenski snovalci.

Najvišje temperature v aparatu Cookit dosegajo celo 200 stopinj Celzija, kar pomeni, da je z njim mogoče tudi karameliniziranje, zapekanje in praženje. Pestro paleto kuharskih opravil pa omogočajo priložena orodja, kot so univerzalna rezila, dve metlici, posebne plošče za rezanje in strganje ter pribor za kuhanje na pari.

Bosh Cookit omogoča tudi kuhanje z vnaprejšnjim programom za tiste, ki niso dovolj pogumni (ali vešči), da bi na njem ustvarjali jedi "po svoje". Foto: Marjan Kodelja

Tudi zasnova in razvoj sta slovenska

Posebnost univerzalnega kuhinjskega aparata Bosch Cookit je, da je "Slovenec" ne le po kraju, kjer ga bodo proizvajali, temveč tudi po svoji zasnovi. Pri njegovem razvoju so namreč poleg nemških sodelovali tudi slovenski razvojniki, ki so zelo ponosni, da jim je nemški Bosch zaupal celotni razvoj strojne opreme novega aparata.

Tudi pri razvoju programske podpore za nov Bosch Cookit so tvorno sodelovali slovenski strokovnjaki, ki so bili v skupini približno 300 inženirjev nemškega Boscha in nazarske družbe BSH Hišni aparati, so še povedali njegovi slovenski razvojniki.