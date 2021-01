Slovenci panično delijo bizarno laž, nasedla tudi znana novinarka

Tudi v najnovejši "sezoni" deljenja bizarne objave, ki se na Facebooku pojavlja že skoraj devet let, je to javno storilo več sto slovenskih uporabnikov.

Zapis je na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook v torek javno delila tudi novinarka Radiotelevizije Slovenija Mojca Šetinc Pašek.

Zgornji zapis se je v nekoliko drugačni različici začel pojavljati po Facebookovem vstopu na newyorško borzo leta 2012, od takrat tudi slabo prevedeni stavek, da je "Facebook zdaj javni subjekt".

Srž objave je sicer sporočilo, da Facebook v lastne namene ne bo mogel uporabiti podatkov tistega, ki je besedilo prilepil na svoj osebni profil. Kdor objave ne bo delil, pa bo Facebooku dovolil, da še naprej uporablja njegove podatke. Še več, vse, kar je uporabnik kadarkoli objavil na Facebooku, tudi sporočila in fotografije, ki jih je že izbrisal, naj bi postalo javno.

To so bizarne trditve, saj je Facebook navedbe v objavi že zdavnaj ovrgel in pojasnil, da vsak uporabnik sam določa, katere njegove vsebine bodo javne in katere zasebne, kar je navedeno tudi v Facebookovih osnovnih načelih zasebnosti.

S sprejetjem pogojev uporabe ob registraciji na Facebooku družbenemu omrežju sicer podelimo tudi pravico dostopa do vseh naših vsebin, ta pravica pa preneha, ko in če jih izbrišemo oziroma izbrišemo uporabniški račun.

Deljenje zgornjega besedila zato ne bo pomagalo. Kako tudi bi, ko pa je kot datum začetka veljavnosti domnevnih novih pravil glede zasebnosti vedno navedena beseda "jutri". Kdaj pravila torej začnejo veljati za vse, če je en uporabnik objavo delil v soboto, drugi pa jo bo šele danes?

Zapis je prepreden s slovničnimi napakami, ker je bil zelo slabo preveden iz angleškega jezika. Najverjetneje je tisti, ki ga je prevedel, uporabil tudi orodje Google Translate, to pa leta 2012, ko se je zapis prvič pojavil tudi na slovenskem spletu, še ni bilo tako natančno kot danes. Tole je nekoliko starejša različica tega zapisa, ki omenja tudi Rimski status. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

