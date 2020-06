Slovenci smo zagrizeni športniki

Oglasno sporočilo

Koliko nam je rekreacija v resnici pomembna? Kako merimo njene učinke? Telovadimo več ali manj, kot na začetku leta? V nadaljevanju vam razkrivamo rezultate ankete, ki jo je Huawei v Sloveniji izvedel na vzorcu 700 sodelujočih.

Odgovori so potrdili, da smo Slovenci športen narod in imamo radi rekreacijo vseh oblik. 33 % sodelujočih je odgovorilo, da telovadijo najmanj enkrat, 35,2 % najmanj trikrat, kar 27 % pa petkrat na teden. Odstotek telesno neaktivnih posameznikov je torej izredno nizek. Pri tem je tudi pomembno, da pri 43,4 % vprašanih posamezna rekreacija traja več kot eno uro. Anketa pa je tudi pokazala, da posebne razmere, v katerih živimo, ne vplivajo, saj je le 17,2 % vprašanih odgovorilo, da telovadi manj kot prej, kar 41,9 % pa celo telovadi več. Posledično je večina (skoraj 60 %) zadovoljna s svojo trenutno telesno pripravljenostjo.

Beleženje rekreacije in telesne dejavnosti je postalo preprosto zahvaljujoč pametnim nosljivim napravam in aplikacijam, ki zbrane podatke predstavijo na razumljiv način. 56,6 % vprašanih meri uspešnost rekreacije, pri tem pa jih večina (skoraj 90 %) uporablja pametno uro ali aplikacijo na pametnem telefonu. Zaradi tega je skoraj 60 % vprašanih zadovoljnih s svojo telesno pripravljenostjo.

Ko gre za nakup naprave za beleženje, ki vse pogosteje postaja tudi navidezni osebni trener, nam največ pomenijo širok nabor podprtih športnih dejavnosti (33,7 %), vzdržljivost baterije (30 %) in dostopna cena (14,6 %). Med podprtimi funkcijami pa najbolj cenimo merjenje srčnega utripa in drugih telesnih znakov (82,4 %), povezava s pametnim telefonom (68,5 %), štetje korakov (55,8 %) in prikazovanje obvestil (38,6 %).

Pametna nosljiva naprava pa ni le naprava za merjenje, temveč mora izražati tudi uporabnikov življenjski slog. S tem se namreč strinja kar 43,1 % sodelujočih, medtem ko jih skoraj tretjina meni, da je bolj pomemben širok nabor funkcij. Skoraj četrtina pa je z napravo zadovoljna, tudi če nudi le osnovne funkcije, a je poceni. Polovica jih namreč zanjo ni pripravljena odšteti več kot 200, še četrtina pa največ 250 €.

Pametna ura Huawei Watch GT 2e je namenjena ljubiteljem športnih aktivnosti, ki jim je bližje sodobnejša namesto tradicionalne oblike modela Huawei Watch GT 2. Funkcijsko pa v ničemer ne zaostaja, saj je zasnovana, da v vaše življenje prinese zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga, podprtega z znanstvenimi dognanji. Podpira natančno spremljanje srčnega utripa ter opozori v primeru, da zazna neredni ritem. Poleg tega spremlja raven kisika v krvi (SpO2), kakovost spanja in raven stresa, baterija pa še vedno zdrži do dva tedna. Pametna ura Huawei Watch GT 2e, ki je na voljo po priporočeni ceni 199 evrov, je izvrstna spremljevalka pametnim telefonom Huawei P40, Huawei P40 Pro in Huawei P40 lite, ki so prav tako že na voljo na slovenskem trgu. Poleg zmogljivih procesorjev ter poudarka na fotografski odličnosti jih odlikuje tudi tržnica AppGallery, ki je postala osrednje mesto za priljubljene lokalne in globalne aplikacije za uporabnike naprav Huaweia.

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei.