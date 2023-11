Slovencem grozijo z javnim sramotenjem: "Vemo, kaj si počel"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je ponovno zaznala kroženje elektronskega sporočila, ki prejemnika opozarja na njegove izmišljene kršitve, povezne z zlorabami otrok na spletu. Če ste prejeli takšno elektronsko sporočilo, policija svetuje, da se nanj ne odzivate oziroma ga izbrišete iz elektronskega predala, pošiljatelja pa blokirate, so objavili na spletni strani.

Gre za lažno sporočilo, ki ga spletni goljufi po metodi t. i. ribarjenja (phishing) pošiljajo na večje število e-naslovov. V dopisu piše, da gre za vabilo priči, saj naj bi bil prejemnik v več sodnih postopkih zaradi otroške pornografije.

Od prejemnika želijo utemeljitve v roku 48 ur, sicer bo kot storilec kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost registriran v vseh upravah po Evropi, pošiljatelji grozijo v elektronski pošti.

Lažno sporočilo, na katerega opozarja policija:

Foto: Policija

Na dopisu sta podpisana izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle in generalni direktor policije Senad Jušić. "Lažno sporočilo s slovensko policijo in Europolom nima nobene povezave," je objavila policija.

Opozarjajo, da so tovrstna elektronska sporočila v zadnjem obdobju zelo pogosta, pri čemer pa spletni goljufi z uporabo imen in simbolov javnih institucij želijo vzpodbuditi strah in s tem večji odziv prejemnikov, z namenom vzpostavitve kontakta ter v nadaljevanju tudi finančnega oškodovanja.