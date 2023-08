Skupaj in neutrudno za čim hitrejšo vrnitev k normalnosti

Žal za številne prepozno in tudi ne povsod, še vedno voda ponekod preseneti in najde novo pot, kak novi kot, kjer poplavi. A v skupnem seštevku vendarle gre na bolje, tudi pri ponovni vzpostavitvi prekinjenih komunikacij.

"Najhuje je bilo v noči na soboto," je med drugim v operativnem centru največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja povedal direktor dostopovnega omrežja Telekoma Slovenije mag. Matjaž Beričič. "V mobilnem omrežju Telekoma Slovenije je bilo takrat od skupaj 1.500 baznih postaj nedelujočih okrog 40 baznih postaj."

Število rdečih pik, ki ponazarjajo izredne dogodke, vendarle upada, a težava ostajajo nedostopne lokacije, pojasnjuje Beričič.

"Nekateri ne morejo preživeti minute brez interneta!"

Kako pomembne so komunikacije, znajo morda najbolj povedati tisti, ki jih po poplavah še nimajo. "Številni, ki so sicer ostali na suhem, a brez interneta, se bolj pritožujejo od tistih, ki jim je zalilo domove," nam je povedalo več gasilcev, ki tega sicer niso želeli ponoviti pred objektivom. "Pa ne moreš verjeti, minute ne morejo nekateri brez interneta!"

Srečali smo jih pri Dolu, kjer je poškodovani most odnesel tudi optično povezavo, ki zagotavlja komunikacije na območju od Vidma in Dola do Litije. Tudi drugod po Sloveniji so imeli podobne izzive zaradi prekinitev komunikacijskih povezav ali zaradi prekinitev napajanja z električno energijo. Neredko oboje.

Gasilci iz vasi z obeh bregov Kamniške Bistrice ter terenske ekipe Telekoma Slovenije in GVO si skupaj prizadevajo za čimprejšnjo ponovno vzpostavitev vseh telekomunikacijskih povezav med Beričevim in Litijo. Foto: Srdjan Cvjetović

Komunikacije pomagajo pri reševanju

Komunikacije so sicer nepogrešljive tudi za reševalce, za koordinacijo reševanja in ukrepanja. Tam, kjer še ni mobilnih komunikacij, na srečo gre za zelo majhen del države, si pomagajo s satelitskimi telefoni.

Nekatere lokacije, zlasti na Koroškem, so nedostopne tudi s helikopterji, a reševalne ekipe, gasilci, vojaki in telekomunikacijski strokovnjaki se ne predajajo. Z vsemi močmi in skupaj pomagajo, kolikor lahko.

Pri odpravljanju posledic poplave je tudi tokrat neprecenljiv prispevek gasilcev, ki ogromno pomagajo telekomunikacijskim ekipam pri obnovi telekomunikacijskih povezav. Foto: Srdjan Cvjetović

Optični kabel je prvo poškodbo mostu celo preživel

Pri Dolskem je reka, morda bi morali reči hudournik, Kamniška Bistrica usodno poškodovala most na cesti, ki povezuje severni del Ljubljane z Litijo. Ni ga dokončno porušila, a ga je razcepila na dva dela.

Morda ga le voda ne bi uničila, a so bile usodne veje in druge naplavine, ki so s svojo maso pritisnile nanj. Ko so mostu zadale prvi udarec, je optični kabel, ki poteka čezenj, še ostal delujoč, a v poznovečernih petkovih urah je drugi napad mase vode in naplavin odnesel tudi optični kabel. Brez interneta in mobilnega omrežja so ostali prebivalci od Vidma in Dola pa skoraj do Litije, ki ima tudi nadomestno telekomunikacijsko povezavo.

Ena od mobilnih enot GVO pri Dolu, eni od ključnih lokacij sanacije telekomunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije. Foto: Srdjan Cvjetović

Stari most bo v Dolu kmalu omogočil povezave

Krajani so začudeni in celo ogorčeni, da je odneslo most. "Ta je nov, pa ga je odneslo, tisti stari, ki so ga gradili Nemci, pa je nepoškodovan," jih je povedalo več, a niti oni ne želijo, da bi jih imenovali.

In ravno ta stari most, nekaj sto metrov južneje od tistega, ki ga ni več, bo omogočil začasno rešitev, ki bo, glede na pričakovan čas obnove mostu na glavni cesti, najbrž postala trajna. Verjamejo, da bodo še pred nedeljskim jutrom znova vzpostavili vse povezave na tem koncu države. Začasni kabel je že speljan čez preživeli most, še povezati je treba okrog 500 metrov daljšo obvozno in prekinjeno glavno pot.

Na starem mostu, ki stoji nekaj sto metrov stran od porušenega mostu na glavni cesti med Črnučami in Litijo, so že postavili nadomestni optični kabel čez še vedno podivjano Kamniško Bistrico. Foto: Srdjan Cvjetović

Neutrudno tudi do najbolj nedostopne lokacije

Največ nedostopnih lokacij je na Koroškem, v okolici Črne. Dostaviti je treba ljudi, kable, agregate, gorivo zanje, a ponekod ne uspe priti niti helikopterju.

Vdali se ne bodo. Na lokacije, ki so se danes še najbolj upirale, gredo jutri monterji Telekoma Slovenije in GVO skupaj z vojsko. Takoj ko bo mogoče.

Mag. Matjaž Beričič o razsežnostih intervencij na komunikacijskem omrežju Telekoma Slovenije po poplavah, ki zadnje dni uničujejo po Sloveniji.

Hvala vsem, ki pomagajo

Za telekomunikacijske ekipe je prva naloga čim prej, četudi z začasnimi rešitvami, vzpostaviti redno delovanje vsega telekomunikacijskega omrežja. Toda celovita obnova bo trajala še dolgo, po nekaterih ocenah celo poldrugo leto.

Tisti, ki smo ostali na suhem, si najbrž težko predstavljamo, kako rušilna je bila vodna ujma. Na najhujši mogoči način pa so to spoznali vsi tisti, ki jim je zalilo domove, kleti, hleve in premoženje, ter tisti, ki si dan in noč prizadevajo za to, da vsem žrtvam pomagajo in omilijo posledice.