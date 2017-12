Skrivnostni dolenjski rudnik, kjer rudarijo za kriptovalutami #video

Medtem ko se evri, dolarji in drugi tradicionalni bankovci natisnejo, kriptovalute nastanejo s pomočjo procesa, ki ga imenujemo spletno rudarjenje. Osnovno delovno orodje za rudarjenje, ki se nikakor ne more primerjati s težkim in napornim delom v rudnikih, je visoko zmogljiv računalnik, ki je povezan s svetovnim spletom.