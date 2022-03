Serija Xiaomi 12 prihaja v Slovenijo

Na Dunaju so uradno predstavili tri nove pametne telefone in popolnoma novi AIoT izdelke.

Kinematografski posnetki, vodilna zmogljivost in ikonični dizajn s serijo Xiaomi 12

Serija Xiaomi 12 uporabnikom omogoča snemanje posnetkov studijske kakovosti ne glede na razmere, pa naj gre za zahtevne svetlobne pogoje ali premikajoče se objekte. Vsi trije pametni telefoni se ponašajo s profesionalnim naborom trojnih kamer za vsestransko fotografiranje, v katerem je glavna širokokotna kamera s 50 MP in zmožnostjo snemanja videoposnetkov v 8K, tako na Xiaomi 12 Pro kot Xiaomi 12.

Xiaomi 12 Pro izstopa z najsodobnejšim trojnim 50MP nizom, ki ima vrhunsko tipalo Sony IMX707. Senzor je sposoben ujeti velike količine svetlobe in omogoča napredne slikovne zmogljivosti s hitrejšo hitrostjo ostrenja in večjo barvno natančnostjo. Xiaomi 12 in Xiaomi 12X imata ultra širokokotno kamero 13 MP in 5 MP telemakro objektiv za snemanje iz različnih zornih kotov.

Serija Xiaomi 12 vključuje napredne mobilne platforme Qualcomm® SnapdragonTM. Xiaomi 12 Pro in Xiaomi 12 se ponašata s procesorjem Snapdragon® 8 Gen 1 – Qualcommovo najnaprednejšo mobilno platformo. Ta procesor, izdelan na zmogljivem 4nm naboru čipov, prav tako poveča zmogljivosti grafične obdelave GPU za 30 % in energetsko učinkovitost za 25 % v primerjavi s prejšnjo generacijo.

Vse tri naprave ponujajo slikovito gledanje na zaslonu AMOLED Dot Display, ki ga je DisplayMate ocenil z oceno A+, in s podporo za TrueColor. Za dodatno brezskrbnost ima zaslon zaščito Corning® Gorilla® Glass Victus®, kar pomeni, da je odporen na praske in podpira vodilno tehnologijo Dolby Vision®, ki oživi vašo vsebino z živahnimi barvami in osupljivimi detajli. Serija Xiaomi 12 podpira tudi HDR 10+.

Za dodatno optimizacijo osnovne uporabniške izkušnje serija Xiaomi 12 vključuje vmesnik MIUI 13, ki je bil globalno predstavljen v začetku letošnjega leta. Posodobitev vključuje hitrejše shranjevanje, večjo učinkovitost procesa v ozadju, pametnejšo obdelavo in daljšo življenjsko dobo baterije. Nove funkcije vključujejo Xiaomijevo patentirano tekoče shranjevanje (Liquid Storage), razpršen pomnilnik (Atomized Memory), usmerjene algoritme (Focused Algorithms) in pametno ravnovesje (Smart Balance).

Xiaomi 12 Pro in Xiaomi 12 podpirata tudi 50W brezžično polnjenje in 10W povratno polnjenje.

Posebna akcija za prednaročila Od 1. do 10. aprila 2022 je na voljo posebna akcija za prednaročila. Ob nakupu pametnega telefona Xiaomi 12 Pro in Xiaomi 12 vas čaka pametna ura Xiaomi S1 Watch Active, če pa se odločite za nakup telefona Xiaomi 12X, vas čakajo slušalke Xiaomi Buds 3.

Brezplačna naročnina na YouTube Premium Xiaomijevi uporabniki bodo prejeli do trimesečno brezplačno naročnino na YouTube Premium ter imeli na ta način dostop do najboljše vsebine brez oglasov in brez povezave, kjer je na voljo. Prednosti YouTube Premium vključujejo naročnino na YouTube Music Premium, kjer lahko uporabniki pridobijo neomejen dostop brez oglasov do več kot 80 milijonov pesmi, priredb, nastopov v živo in remiksov.

Premium storitev zamenjave zaslona

Vsi uporabniki Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro in Xiaomi 12X lahko uživajo v brezplačni storitvi zamenjave zaslona v 6 mesecih (180 dni) od datuma nakupa. Poleg tega lahko uporabniki Xiaomi 12 Pro uživajo v mednarodni garancijski storitvi.

Dostopnost na trgu: Xiaomi 12 Pro bo na voljo v dveh različicah, 8GB+256GB in 12GB+256GB že od 1.099, 00 € dalje.

Xiaomi 12 bo na voljo v treh različicah: 8GB+128GB, 8GB+256GB in 12GB+256GB že od 909,00 € dalje.

Xiaomi 12X je na voljo v dveh različicah, 8GB+128GB in 8GB+256GB že od 699,00 € dalje. Telefoni bodo na voljo pri pooblaščenih prodajalcih in na spletnih straneh od 1. aprila 2022 dalje.

Popestrite svoje življenje s serijo pametnih ur Xiaomi Watch S1

S skupno 117 načini fitnesa, vključno z 19 profesionalnimi načini, med katerimi lahko uporabniki izbirajo, se lahko Xiaomi Watch S1 in S1 Active samodejno prestavita, ko zaznata hojo in tek, bodisi na prostem ali na tekalni stezi. Naprave, ki so združljive z aplikacijama Strava in Apple Health, ohranjajo tudi izboljšano sledenje zdravju za celovito ozaveščenost, vključno s sledenjem nasičenosti krvi s kisikom SpO2, spremljanjem zdravja žensk in izboljšanim spremljanjem spanja[1].

Narejena za življenje na poti, serija Xiaomi Watch S1 podpira klice Bluetooth, plačila prek Mastercard NFC in Amazonovega glasovnega pomočnika Alexa3. Ob polni polnitvi lahko baterija napaja 12 dni običajne uporabe ali do 24 dni baterije. varčevalni način, z možnostmi magnetnega polnjenja.

Od 1. aprila 2022 sta uri Xiaomi Watch S1 in Xiaomi Watch S1 Active na voljo pri pooblaščenih prodajalcih.

Priporočena maloprodajna cena:

Xiaomi Watch S1: 239,00 €

Xiaomi Watch S1 Active: 185,00 €

Impresiven čarobni zvok: Xiaomi Buds 3T Pro

Studijski zvok vedno odlikujejo izjemne podrobnosti in minimalno popačenje. Da bi to dosegli, slušalke Xiaomi Buds 3T Pro predstavljajo inovativno kombinacijo napredne strojne in programske opreme, vključno z 10 mm dinamičnim gonilnikom z dvojnim magnetom s prevleko DLC, kot tudi podporo za zvočni kodek LHDC 4.0.

Slušalke Xiaomi Buds 3T Pro se ponašajo tudi z najboljšo kakovostjo tehnologije ANC v svojem razredu. Uporabniki lahko izbirajo med tremi načini ANC glede na svoje potrebe in dosežejo neverjetno zmogljivost odpravljanja hrupa 7 do 40 dB. Prilagodljivi način omogoča, da slušalke samodejno preklapljajo med načini glede na raven hrupa v okolju, medtem ko način Transparency uporabnikom omogoča, da se zavedajo svoje okolice, medtem ko so na poti.

Poleg tega slušalke Xiaomi Buds 3T Pro podpirajo povezljivost z dvema napravama, uporabniki lahko preprosto odgovorijo na telefonski klic, medtem ko so hkrati povezani s svojim prenosnikom. Eno samo polnjenje lahko napaja napravo za do 6 ur predvajanja ali 24 ur s škatlico za shranjevanje.

Od 1. aprila 2022 bodo slušalke Xiaomi Buds 3T Pro na voljo pri pooblaščenih prodajalcih.

Priporočena maloprodajna cena: 134,00 €.

Ritem glasbe: Xiaomi Buds 3

Xiaomi je prav tako napovedal izdajo slušalk Xiaomi Buds 3. S tremi načini ANC, Xiaomi Buds 3 uporabnikom omogoča do 40 dB odpravljanja hrupa, kar učinkovito zmanjša hrup v ozadju, ne glede na to, ali delate, študirate ali potujete. Xiaomi Buds 3 vam prav tako omogoča enostavno poslušanje zvokov iz okolice zahvaljujoč svojemu načinu transparentnosti. Ko preklopite na izboljšani glasovni način, lahko slišite jasne človeške glasove in uživate v pogovoru z ljudmi poleg vas, ne da bi morali vzeti slušalke iz ušes.

Slušalke Xiaomi Buds 3 se lahko povežejo z dvema napravama. To omogoča enostavno preklapljanje med gledanjem filma na prenosnem računalniku in sprejemanjem klica iz telefona. Slušalke imajo podprto brezžično polnjenje in omogočajo do 7 ur predvajanja z enim polnjenjem in do 32 ur s škatlico za shranjevanje.

Od 1. aprila 2022 bodo slušalke Xiaomi Buds 3 na voljo pri pooblaščenih prodajalcih.

Priporočena maloprodajna cena: 97,00 €.