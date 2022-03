Serija Xiaomi 12 daje vrhunskosti nov pomen

Xiaomi je danes napovedal lansiranje povsem nove serije Xiaomi 12 za svetovne trge, ki vključuje tri prelomne naprave: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 in Xiaomi 12X.

Serija Xiaomi 12 je pravi generator zabave, zasnovana za opolnomočenje uporabnikov po vsem svetu z najsodobnejšo videografijo, ki prinaša impresiven napredek pri Xiaomijevem patentiranem algoritmu umetne inteligence, izjemno moč procesorja in vsestransko izboljšano izkušnjo.

Zajemite kinematografske posnetke kadarkoli

Serija Xiaomi 12 uporabnikom omogoča snemanje posnetkov studijske kakovosti ne glede na razmere, pa naj gre za zahtevne svetlobne pogoje ali premikajoče se objekte. Vsi trije pametni telefoni se ponašajo s profesionalnim naborom trojnih kamer za vsestransko fotografiranje, v katerem je glavna širokokotna kamera s 50 MP in zmožnostjo snemanja videoposnetkov v 8K, tako na Xiaomi 12 Pro kot Xiaomi 12.

Xiaomi 12 Pro izstopa z najsodobnejšim trojnim 50MP nizom, ki ima vrhunsko tipalo Sony IMX707. Senzor je sposoben ujeti velike količine svetlobe in omogoča napredne slikovne zmogljivosti s hitrejšo hitrostjo ostrenja in večjo barvno natančnostjo. Xiaomi 12 in Xiaomi 12X imata ultraširokokotno kamero 13 MP in 5 MP telemakro objektiv za snemanje iz različnih zornih kotov.

Poleg impresivne strojne opreme gresta Xiaomi 12 Pro in Xiaomi 12 korak naprej tudi, ko gre za Xiaomijeve patentirane algoritme umetne inteligence. Te inovacije uporabnikom olajšajo delo, saj posnamejo vsak trenutek v njegovi popolnosti, tudi pri šibki svetlobi ali premikajočih se motivih. Xiaomi ProFocus inteligentno identificira in sledi objektom ter preprečuje zamegljene ali neizostrene posnetke premikajočih se ali zastrtih predmetov. Novosti vključujejo tudi zmogljivosti samodejnega ostrenja oči in zaznavanja obraza. Ultra Night Video uporablja Xiaomijeve patentirane algoritme za snemanje videa tudi pri izjemno šibki svetlobi, kar pomeni, da so razpoloženjski posnetki bolj jasni kot kdajkoli prej.

Način AI Cinema, ki je na voljo na vseh treh napravah, z enim samim dotikom ponuja številne ustvarjalne možnosti za urejanje videoposnetkov, kot so načini Parallel World, Freeze Frame Video in Magic Zoom.

Vrhunska možnost obdelave, izjemna zmogljivost in energijska učinkovitost

Vrhunska izkušnja zahteva vrhunsko zmogljivost. Serija Xiaomi 12 vključuje napredne mobilne platforme Qualcomm® SnapdragonTM. Xiaomi 12 Pro in Xiaomi 12 se ponašata s procesorjem Snapdragon® 8 Gen 1 – Qualcommovo najnaprednejšo mobilno platformo. Ta procesor, izdelan na zmogljivem 4 nm naboru čipov, prav tako poveča zmogljivosti grafične obdelave GPU za 30 odstotkov in energetsko učinkovitost za 25 odstotkov v primerjavi s prejšnjo generacijo1. Medtem Xiaomi 12X poganja vodilni procesor 5G – Snapdragon® 870 – za nemoteno vsakodnevno uporabo. Vse tri naprave imajo izjemno hitrost nalaganja in prenosa podatkov UFS 3.1 ter RAM LPDDR5 za hitrosti pomnilnika do 6.400 Mbps.

Za optimalno izkušnjo serija Xiaomi 12 vsebuje tudi visoko zmogljive hladilne sisteme, podprte s super veliko parno komoro in več plastmi grafita, ki nudijo vrhunsko zmogljivost hlajenja.

Nova raven zabavnih doživetij

Serija Xiaomi 12 uporabnikom ne omogoča le, da sleherni trenutek ujamejo v osupljivih podrobnostih, ampak da te trenutke podoživijo kot nepozabno zabavno izkušnjo.

Vse tri naprave ponujajo slikovito gledanje na zaslonu AMOLED Dot Display, ki ga je DisplayMate ocenil z oceno A+, in s podporo za TrueColor. Za dodatno brezskrbnost ima zaslon zaščito Corning® Gorilla® Glass Victus®, kar pomeni, da je odporen proti praskam in podpira vodilno tehnologijo Dolby Vision®, ki oživi vašo vsebino z živahnimi barvami in osupljivimi detajli. Serija Xiaomi 12 podpira tudi HDR 10+. Xiaomi 12 Pro ima certifikat SGS, kar pomeni, da je zaslon očem prijazen tudi pri maratonskih sejah. Xiaomi 12 Pro se medtem ponaša z zaslonom nove ravni, ki ponuja osupljivo vizualno izkušnjo z neverjetno gladkim pomikanjem in drsenjem. Visoko energijsko učinkovit 6,73-palčni zaslon WQHD+ uporablja AdaptiveSync Pro za inteligentno prilagajanje dinamičnega zaslona LTPO med 1 Hz in 120 Hz glede na vsebino.

Xiaomi 12 in Xiaomi 12X prinašata Xiaomijev najbolj barvit zaslon pametnega telefona do zdaj z več kot 68 milijardami barv na 6,28-palčnih zaslonih Full HD+. Oba imata 120 Hz AdaptiveSync za impresivno visoko ločljivost, živahen zaslon brez utripanja, ki mu ne uide nobena podrobnost.

Nobena kinematografska izkušnja ni zares popolna brez profesionalnega zvoka. Serija Xiaomi 12 ima funkcijo SOUND BY Harman Kardon in ustvarja impresivno zvočno izkušnjo, ki jo poganja tehnologija Dolby Atmos®. Ta zagotavlja prostorski zvok z osupljivimi podrobnostmi, jasnostjo in realizmom za popolno zabavo. Zvočniki quad Xiaomi 12 Pro – v obliki dveh visokotoncev in dveh nizkotoncev – zagotavljajo jasne podrobnosti in pokrivajo osupljiv obseg zvoka. Xiaomi 12 in Xiaomi 12X zagotavljata uravnotežen stereozvok, ki je idealen za poglobljeno igranje iger ali predvajanje videa.

Za dodatno optimizacijo osnovne uporabniške izkušnje serija Xiaomi 12 vključuje vmesnik MIUI 13, ki je bil globalno predstavljen v začetku letošnjega leta. Posodobitev vključuje hitrejše shranjevanje, večjo učinkovitost procesa v ozadju, pametnejšo obdelavo in daljšo življenjsko dobo baterije. Nove funkcije vključujejo Xiaomijevo patentirano tekoče shranjevanje (Liquid Storage), razpršen pomnilnik (Atomized Memory), usmerjene algoritme (Focused Algorithms) in pametno ravnovesje (Smart Balance).

Polnjenje naslednje generacije

Da lahko serija Xiaomi 12 zagotavlja profesionalne kinematografske in zabavne izkušnje ves dan, se naprave ponašajo s hitrostjo in varnostjo polnjenja nove generacije.

Xiaomi 12 Pro ima polnilnik Xiaomi HyperCharge z neverjetno močjo 120 W. Izjemno zmogljiva 4.600 mAh baterija je v načinu Boost popolnoma napolnjena v samo 18 minutah. Xiaomi 12 Pro ponuja zmogljivost polnjenja naslednje generacije, ki gre v korak z zahtevami uporabnikov2.

Xiaomi 12 Pro in Xiaomi 12 uporabljata pametni algoritem polnjenja Xiaomi AdaptiveCharge, ki se uči in prilagaja navadam polnjenja, kar podaljšuje življenjsko dobo baterije.

Vrhunske zmogljivosti, zapakirane v ikonični dizajn

Te prenosne žepne naprave se udobno prilegajo vaši dlani zahvaljujoč ikoničnemu dizajnu serije Xiaomi 12, ki je osredotočen na uporabnika. Vitkejše baterije visoke zmogljivosti in ožja reža prihranijo dragocen prostor v napravi. 6,73-palčni zaslon Xiaomi 12 Pro je obdan z elegantnim okvirjem s prefinjenimi 3D-krivuljami. Medtem 6,28-palčni zaslon Xiaomi 12 in Xiaomi 12X meri v širino le 69,9 mm in je poudarjen z gladkimi krivuljami za popolno prileganje3. Vse tri naprave so na voljo v sivi, vijolični in modri barvi.

Brezplačna naročnina na YouTube Premium

Xiaomijevi uporabniki bodo prejeli do trimesečno brezplačno naročnino na YouTube Premium ter imeli na ta način dostop do najboljše vsebine brez oglasov in brez povezave, kjer je na voljo4. Prednosti YouTube Premium vključujejo naročnino na YouTube Music Premium, kjer lahko uporabniki pridobijo neomejen dostop brez oglasov do več kot 80 milijonov pesmi, priredb, nastopov v živo in remiksov.

Razpoložljivost na trgu Xiaomi 12 Pro prihaja v dveh različicah: 8GB+256GB, 12GB+256GB.

Xiaomi 12 prihaja v treh različicah: 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB.

Xiaomi 12X prihaja v dveh različicah: 8GB+128GB, 8GB+256GB.

1 Podatki pridobljeni od 2022 Qualcomm Technologies, Inc.

2 Podatki iz Xiaomijevih laboratorijev.

3 Teža izdelka in povezane specifikacije so le teoretične vrednosti. Dejanske meritve med posameznimi izdelki se lahko razlikujejo. Vse specifikacije so odvisne od dejanskega izdelka.

4 Razpoložljivost se lahko razlikuje med regijami. Samo novi uporabniki. Veljajo pogoji. Zahtevana oblika plačila. Prekliči kadar koli. Za več podrobnosti obiščite https://event.mi.com/global/youtubepremium.

Xiaomi izboljšuje nosljivo izkušnjo s popolnoma novo serijo pametnih ur Xiaomi Watch S1 in slušalk Xiaomi Buds 3T Pro

Serija Xiaomi Watch S1 bo na voljo za 199 USD in 269 ameriških dolarjev, Xiaomi Buds 3T Pro pa bo na voljo za 199 ameriških dolarjev.

Peking, Kitajska, 15. marec – Poleg svoje izjemne serije Xiaomi 12 je Xiaomi danes predstavil serijo Xiaomi Watch S1 in Xiaomi Buds 3T Pro za globalne trge – pametne naprave, ki bodo opremljene z vrhunsko estetiko in naprednimi funkcijami izdelka za sodoben življenjski slog.

"Vidimo, da čedalje več potrošnikov gleda na pametne nosljive naprave kot na vsakodnevne potrebščine, namenjene različni uporabi, kot sta zdravje in dobro počutje," je dejal Steven Shi, namestnik vodje AIoT pri Xiaomi International. "Kot vodilna blagovna znamka nosljivih izdelkov se bo Xiaomi leta 2022 osredotočil na zagotavljanje več visokokakovostnih nosljivih izdelkov. Izdelkov, ki izboljšujejo vrhunsko izkušnjo pametnega telefona in ponujajo tudi povsem nove možnosti v povezavi z modernim življenjskim slogom."

Pametna ura Xiaomi Watch S1 je bila ustvarjena za sodobnega uporabnika z natrpanim urnikom in prefinjenim življenjskim slogom. To odraža profesionalna, poenostavljena estetika oblikovanja naprave s safirnim steklom in okvirjem iz nerjavečega jekla, v katerem je 1,43-palčni zaslon AMOLED. Uporabniki lahko prilagodijo vmesnik pametne ure ali izbirajo med 200 številčnicami ter med klasičnimi usnjenimi ali proti umazaniji odpornimi paščki iz fluorirane gume v različnih barvah1.

S skupno 117 načini fitnesa, vključno z 19 profesionalnimi načini, med katerimi lahko uporabniki izbirajo, se lahko Xiaomi Watch S1 in S1 Active samodejno prestavita, ko zaznata hojo in tek, bodisi na prostem ali na tekalni stezi. Naprave, ki so združljive z aplikacijama Strava in Apple Health, ohranjajo tudi izboljšano sledenje zdravju za celovito ozaveščenost, vključno s sledenjem nasičenosti krvi s kisikom SpO2, spremljanjem zdravja žensk in izboljšanim spremljanjem spanja.2

Narejenaza življenje na poti, serija Xiaomi Watch S1 podpira klice Bluetooth, plačila prek Mastercard NFC, 3 in Amazonovega glasovnega pomočnika Alexa. 4 Ob polni polnitvi lahko baterija napaja 12 dni običajne uporabe ali do 24 dni baterije. varčevalni način, z možnostmi magnetnega polnjenja. 5

Xiaomi Watch S1 Active

Impresiven čarobni zvok: Xiaomi Buds 3T Pro

Studijski zvok vedno odlikujejo izjemne podrobnosti in minimalno popačenje. Da bi to dosegli, slušalke Xiaomi Buds 3T Pro predstavljajo inovativno kombinacijo napredne strojne in programske opreme, vključno z 10 mm dinamičnim gonilnikom z dvojnim magnetom s prevleko DLC, kot tudi podporo za zvočni kodek LHDC 4.0.7

"Resnično cenim reprodukcijo zvoka visoke ločljivosti Xiaomi Buds 3T Pro, ki mi omogoča, da slišim resnične podrobnosti v zvoku s temi visokokakovostnimi pravimi brezžičnimi slušalkami," je povedal Luca Bignardi, zvočni inženir albuma "Escucha", nagrajenega z grammyjem.

1. Xiaomi Watch S1 (črna) je priložena s črnim paščkom iz fluorirane gume in črnim usnjenim pasom v škatli; Xiaomi Watch S1 (srebrna) je na voljo s sivim paščkom iz fluorirane gume in rjavim usnjenim pasom.

2. Funcija SpO2 ni namenjena diagnosticiranju, preprečevanju, spremljanju, napovedovanju, prognozi katere koli bolezni, raziskovanju fizioloških procesov ali kakršnim koli drugim medicinskim namenom. Vse zdravstvene meritve je potrebno uporabiti samo za osebno informacijo.

3. Razpoložljivost plačil z Mastercard se lahko razlikuje glede na regijo. Brezgotovinsko plačevanje je možno samo na plačilnih terminalih, ki podpirajo Mastercard.

4. Razpoložljivost Amazon Alexa se lahko razlikuje glede na lokacijo. Za uporabnike iOS-a bo funkcija na voljo prek OTA.

5. Podatki, pridobljeni iz notranjih laboratorijev. Dejanska življenjska doba baterije se lahko v različnih situacijah razlikuje.

6. 5ATM odpornost na vodo: izogibajte se savni, vročemu tušu in vodnim športom.