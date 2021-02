Se v vas skriva nadobudni režiser? Preverite, kako enostavno ustvariti atraktivni video.

Oglasno sporočilo

Slika pove več kot tisoč besed. Vseeno pa je včasih težko zajeti takšno, ki bi sporočilo ponesla dlje od dejanskih besed. A opremljeni z revolucionarnim sistemom kamer, ki nudi velike optične povečave, širši vidni kot ter počasne posnetke, je mogoče tudi to! Vse to in še več namreč omogoča pametni telefon Huawei Mate 40 Pro .

Zaupajte sprednji kameri

Sprednja kamera pametnega telefona Mate 40 Pro podpira široko vidno polje, kar je še posebej uporabno, ko želite, da je na videoposnetku ali fotografiji poleg vašega še kakšen drug obraz ali več ozadja, pa so roke prekratke. Programski algoritmi medtem prilagajajo vidno polje in popravljajo morebitna popačenja obraza. To pa še ni vse. Sprednja kamera namreč podpira razločljivost 4K in kinematografsko razmerje 3 : 2, kar kakovost videa dviguje na novo raven.

Naj vas svetloba ne skrbi!

Snemalec ve, kdaj je svetloba najboljša. Zgodaj zjutraj ali tik pred sončnim zahodom. Toda kaj storiti, ko je prezgodaj ali prepozno? Ne skrbite. Cilindrična postavitev zadnjih kamer z bliskavico na optimalnem mestu bo poskrbela za primerno osvetlitev prizora v vseh svetlobnih razmerah. Še nočne razmere ji ne pridejo do živega, in zato boste lahko naredili posnetke in fotografije nočnega uličnega dogajanja, ki vam jih bodo vsi zavidali.

Upočasnite svet okoli sebe

Kratki posnetki kraljujejo na družbenih omrežjih, saj so dovolj atraktivni, da pritegnejo pogled ter posledično všečke, medtem ko objavljamo utrinke iz svojega življenja, kuharske nasvete, šale oziroma vse, kar nam zapove domišljija. Zaradi njihove raznolikosti je še kako pomembno, da imate vsestransko in prilagodljivo napravo, ki podpira čim bolj raznovrstne snemalne učinke. Tudi počasne posnetke, ki prikažejo svet okoli nas v popolnoma drugi luči. V drugačni perspektivi, ki večini do nedavnega zaradi drage opreme ni bila na voljo. Že nekaj časa pa snemanje počasnih posnetkov omogočajo tudi pametni telefoni, a jih z nobenim ne naredite tako kakovostne kot z Mate 40 Pro, ki tehniko prinaša še na prednjo kamero. Snemate lahko s tudi hitrostjo 240 sličic na sekundo, kar je posebej primerno za zajem hitrih prizorov, medtem ko bo način dvojni pogled omogočil sočasno snemanje z dvema kamerama.

Ničesar ne boste zamudili

Vseeno je, kdaj in kje nameravate snemati. Podnevi ali ponoči, zunaj ali notri, od daleč ali od blizu, Mate 40 Pro vam nudi preproste načine zajema pomembnih trenutkov, ne glede na to, kako minljivi so. Da bo res tako, poskrbi sistem ostrenja, ki ostrino zaklene na predmet zanimanja, zato ni treba prizora posneti večkrat in upati, da bo vsaj en posnetek dovolj dober.

Lepota je skrita v podrobnostih

Odobravanje in občudovanje bodo gotovo pritegnili vaši posnetki z visokim dinamičnim razponom, na primer prostora, v katerega skozi okno sijejo sončni žarki. Sončni svetlobi navkljub bodo na posnetku in fotografijah opazne podrobnosti tako na temnih kot na svetlih področjih. Razločili boste lahko celo vzorec na koži, podrobnosti trepalnic in pramene las.

En sam telefon za vse razmere

Pametni telefon Mate 40 Pro odlikuje ikoničen dizajn z inovativnimi tehnologijami in natančnostjo izdelave, kar se odraža v neprimerljivi funkcionalnosti. Brezkompromisni 17,2-centimetrski (6,76-palčni) zaslon Horizon z 88-stopinjsko ukrivljenostjo in zaobljenimi robovi ustvari neponovljivo izkušnjo gledanja, medtem ko "svilnata" krivulja dopušča udobno držanje naprave. Odporen je proti vodi in na voljo v mistični sivi, beli, črni, olivno zeleni ali sončnično rumeni barvi.

Veliko je že bilo povedanega o pripravi vsebin za družbena omrežja ter ustvarjalnosti in strategijah nastopa. A ključna je naprava, ki je v roki veščega uporabnika najboljše ustvarjalno orodje. Prednja kamera, glavna kamera, izredno občutljiva na svetlobo, kamera s širokim pogledom in kamera s teleskopskim objektivom namreč zagotavljajo, da boste vedno kakovostno zajeli pomembna dogajanja v svoji okolici.

Naročnik oglasne vsebine je Huawei.