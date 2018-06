Še bolj kot kužkom strele in grmenje grozijo - modemom

Poletna vročina se je že začela, z njo pa tudi kratkotrajne, nenadne in nadležne vremenske motnje, kot so obilne padavine, toča in nevihte. Prav nevihte so lahko zelo neprizanesljive do komunikacijskih naprav.

Marsikateri lastnik osebnega avtomobila v vročih poletnih dneh zaskrbljeno pogleda v nebo in presoja, kolikšna je verjetnost toče, ki bi lahko poškodovala njegovega jeklenega konjička.

Toda poletje prinaša veliko nevarnosti tudi za komunikacijsko opremo in pravzaprav vse naprave, priključene v električno omrežje. A zdi se, da marsikdo zaradi tega tveganja ni tako zaskrbljen kot zaradi možnosti poškodovanja pločevine. Vse do takrat, ko je prepozno in ko strela uniči kakšno od naprav, ki v domu jamči povezanost s svetom in zabavo.

Nevihte so lahko zelo neprizanesljive do komunikacijskih naprav. Foto: Thinkstock

Po toči zvoniti je prepozno

Na internetni povezavi danes temelji tudi večina telefonskih priključkov in dostava televizijskih programov, zato je izpad komunikacijske opreme lahko velika frustracija – zlasti med mlajšimi družinskimi člani. Ob še tako hitrem ukrepanju ponudnikov interneta je vse oškodovance nemogoče takoj oskrbeti, zato lahko traja več dni, preden v dom ali pisarno ponovno pride širokopasovna stacionarna internetna povezava.

Izpad komunikacijske opreme, ki ga povzroči nevihta, je lahko velika težava tudi za podjetja, ki zaradi tega utrpijo znatno poslovno škodo. Najbrž še največjo telekomunikacijski operaterji, ki komunikacijski prehod in velikokrat tudi drugo komunikacijsko opremo obdržijo v svoji lasti in jo dajo uporabnikom v (najpogosteje celo brezplačen) najem.

Ob še tako hitrem ukrepanju ponudnikov interneta je po razdejanju zaradi nevihte vse oškodovance nemogoče takoj oskrbeti, zato lahko traja več dni, preden v dom ali pisarno ponovno pride širokopasovna stacionarna internetna povezava. Foto: Instagram/Getty Images

Ne dogaja se samo drugim

Po vsaki nevihti v telekomunikacijskih centrih prejmejo val klicev uporabnikov, ki jim je strela uničila modem, komunikacijski prehod, TV-komunikator, pa tudi računalnik, televizor …

V klicnem centru za internetne storitve Telekoma Slovenije na običajen dan prejmejo od štiri do šest tisoč klicev, ob nevihtah pa praviloma trikrat več. Ob zelo močnih nevihtah se to število lahko povzpne tudi do 30 tisoč.

Zgodi se v hipu

Ko med nevihto bliska in grmi, steče iz nevihtnega oblaka v tla močan električni tok, ki lahko svojo zemeljsko pot nadaljuje zelo daleč skozi električna in telekomunikacijska omrežja.

Ta napetost je tako visoka in tokovi, ki nastanejo v tisočinki sekunde, kolikor običajno traja strela, so tako močni, da so marsikdaj zmožni staliti električne žice, segreti materiale do taljenja ali celo gorenja ter včasih celo sprožiti eksplozijo.

Najpreprostejši ukrep je najučinkovitejša rešitev

Včasih se težko odrečemo udobju, ki nam ga zagotavlja internetna povezava, zato niti ne pomislimo, da bi modem ali kakšno drugo napravo izklopili, ko nevihta najbolj kaže zobe.

Toda prav izklop v času, ko je nevihta najmočnejša, prinaša največ gotovosti, da bo komunikacijska oprema še naprej opravljala svoje delo. Ob tem je treba izključiti tako povezavo z električnim kot tudi s telekomunikacijskim omrežjem.

Poletje z nevihtami prinaša veliko nevarnosti za komunikacijsko opremo in pravzaprav vse naprave, priključene v električno omrežje. A zdi se, da marsikdo zaradi tega tveganja ni tako zaskrbljen kot zaradi možnosti poškodovanja avtomobilske pločevine ob toči. Foto: Simon Kavčič

Prenapetostna zaščita na prvi črti obrambe pred električnimi sunki

Včasih si iz različnih razlogov vendarle ne moremo privoščiti izklopa iz omrežja, zato je v takih primerih uporaba kakovostnih naprav, ki varujejo pred prenapetostjo v električnem in telekomunikacijskem omrežju, zelo smiselna.

Naložba v prenapetostno zaščito je veliko manjša kot strošek zamenjave naprave, ki jo je poškodovala strela, in lahko prihrani veliko nezadovoljstva, ki je ob izpadu povezanosti neizogibno.

Jamstvo velikokrat ne krije škode zaradi strele

Poleg nezadovoljstva zaradi nedosegljivosti interneta marsikoga po rušilnem pohodu strele neprijetno preseneti, da jamstveni pogoji praktično vseh naprav izključujejo kritje zaradi škode, ki jo povzroči strela.

Po drugi strani so proizvajalci kakovostne protinapetostne zaščite prepričani o kakovosti in zanesljivosti delovanja svojih izdelkov, zato ponujajo garancijo za vse naprave, ki so nanje priključene. Tako bo v redkih primerih, ko bo kljub priključeni prenapetostni zaščiti električni sunek "prebil" in "skuril" priključene naprave, že odškodnina velikokrat presegla strošek nakupa kakovostne prenapetostne zaščite.