Robotski sesalci: prihaja velika sprememba, vsi niso navdušeni

Podjetje iRobot, po tržnem deležu daleč največji in po zaslugi znamke Roomba tudi najbolj prepoznavni proizvajalec robotskih sesalcev na svetu, bo najverjetneje še letos dobil novega lastnika. To bo ameriška trgovinska megakorporacija Amazon, ki bo iRobot prevzela tako rekoč za drobiž. Kritiki transakcije medtem opozarjajo, da si Amazon v resnici kupuje vohunsko podjetje, ki vam bo znalo tudi posesati stanovanje.

Amazon je namero o prevzemu podjetja iRobot, ki velja za utemeljitelja industrije robotskih sesalcev, njihova prva Roomba prav letos praznuje dvajseti rojstni dan, razkril v petek. Za podjetje, ki je zadnja leta v povprečju obvladovalo polovico svetovnega trga robotskih sesalcev, bo Amazon plačal 1,7 milijarde dolarjev, kar je 1,67 milijarde evrov glede na današnji menjalni tečaj dolar/evro.

Kljub temu da je bil Amazon za iRobot pripravljen plačati skoraj četrtino več, kolikor je v petek pred novico o prevzemu znašala tržna kapitalizacija družbe, se bo to ameriškemu veletrgovcu komaj poznalo, saj med drugim razpolaga z denarnimi rezervami v višini skoraj 60 milijard evrov.

Amazon bo s prevzemom iRobota pridobil še en način za "vohunjenje" za kupci in potencialnimi novimi strankami, opozarjajo kritiki načrtovanega prevzema proizvajalca robotskih sesalcev, ki pa mu mora zeleno luč sicer prižgati še ameriška zvezna agencija za trgovino. Foto: Unsplash

Ali Amazon pod svojo streho potrebuje še proizvajalca robotskih sesalcev? Z vidika iskanja dodatnih prihodkovnih tokov in povečevanja dobička najbrž ne, še posebej zato, ker je imel iRobot letos glede na leto 2021 razmeroma slabe poslovne rezultate. Podjetje za leto 2023 sicer napoveduje za nekaj manj kot 80 milijonov evrov dobička, a bo ta v primerjavi z Amazonovimi aktualnimi številkami (samo lani prek 30 milijard evrov dobička) pravi palček.

Ameriška organizacija za pravice potrošnikov Public Citizen na glas opozarja, da Amazon ne bi smel kupiti podjetja iRobot

Bolj verjetno je, in na to je pretekli konec tedna opozorilo več svetovno znanih tehnoloških in poslovnih medijev (The Verge, Wired, Mashable, Bloomberg) ter potrošniških organizacij, da si Amazon s podjetjem iRobot kupuje način, kako od znotraj "videti" stanovanja uporabnikov robotskih sesalcev Roomba, ki so tudi (potencialne) stranke Amazonove spletne trgovine.

Ena poglavitnih funkcij sodobnih sesalcev podjetja iRobot je namreč njihova zmožnost, da se spoznajo z uporabnikovim stanovanjem in ustvarijo "virtualni" zemljevid, ki jim pri kasnejšem sesanju prostorov pomaga, da se čim manj zatikajo pod radiatorje.

Novejši modeli sesalcev Roomba imajo tudi vgrajene videokamere in znajo prepoznati predmete, ki se jim postavijo na pot:

Podjetje iRobot je bilo ustanovljeno leta 1990, prvi robotski sesalec Roomba pa je na trg poslalo leta 2002. Čeprav imajo na trgu robotskih pomočnikov za čiščenje še vedno precejšnjo dominanco, ta zaradi številčne konkurence ni več tako izrazita kot pred leti. Foto: Ana Kovač

Podatki o stanovanju uporabnika, pridobljeni prek robotskih sesalcev, so lahko za veletrgovca Amazon z vidika ciljanega oglaševanja zelo dragoceni.

Če je stanovanje zelo veliko, to lahko pomeni, da ima uporabnik Roombe precej denarja in mu lahko morda prodajo več (ali dražje) stvari. Če ima na odprtem posodico za brikete, mu lahko pokažejo več oglasov za mačjo ali pasjo hrano. Novejše Roombe, ki bodo, nekatere to v omejenem obsegu sicer že znajo, z uporabo umetne inteligence lahko prepoznale različne vrste posesanega materiala, bodo morda lahko ocenile, da uporabniku ali uporabnici intenzivneje izpadajo lasje, Amazon pa mu bo oziroma ji predlagal, na primer, nakup posebnega šampona. In tako dalje.

"Mnogi Amazon vidijo kot spletnega trgovca, a v resnici gre za podjetje, ki se ukvarja z nadzorom nad ljudmi. To je jedro njihovega poslovnega modela, osrednje gonilo njihovega monopola in dobičkov. Amazon želi svoje lovke stegniti vsepovsod in prevzem podjetja, ki se tako rekoč ukvarja z ustvarjanjem zemljevidov domov uporabnikov, se zdi kot povsem logičen dodatek nadzorni tehnologiji, ki jo Amazon že ima pod svojo streho," je za medij Wired komentiral Evan Greer, prvi mož neprofitne organizacije Fight for the Future, ki se bori za digitalne pravice uporabnikov.

O kupcih in potencialnih novih strankah že zdaj vedo ogromno. Morda celo preveč?



Ustanovitelj podjetja Amazon Jeff Bezos je drugi najbogatejši posameznik na svetu. Na Forbesovi aktualni lestvici milijarderjev je trenutno sicer uvrščen na tretje mesto − drugo namreč zaseda klan Bernarda Arnaulta, francoskega poslovneža in prvega moža družbe LVMH, ki proizvaja luksuzne blagovne znamke. Foto: Reuters

Amazon se je sicer že brez prevzema iRobota predvsem na Zahodu postopoma integriral v mnoge pore zasebnega življenja. Njihov pametni zvočnik za dom Echo z virtualno asistentko Alexo, ki posluša okolico in se odziva na ukaze uporabnika ter upravlja njegov pametni dom, ima že več sto milijonov uporabnikov. Amazon je od leta 2018 lastnik podjetja Ring, ki proizvaja pametne varnostne kamere za dom in podjetja.



Od leta 2017 je pod Amazonovim okriljem veriga prehranskih trgovin Whole Foods, ki je družbi odprla vrata v panogo špecerij. Prejšnji mesec je Amazon oznanil tudi namero o nakupu podjetja 1Life Healthcare, Inc., bolj znanega kot One Medical, ki se ukvarja z zdravstveno oskrbo in razpolaga s podatki o zdravstvenem stanju milijonov Američanov.