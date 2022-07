Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marsikdo morda še ne ve, da ima novopečeni predsednik slovenske vlade Robert Golob uporabniški račun na družbenem omrežju Instagram , kjer objavlja fotografije in videoposnetke iz svojega tako poklicnega kot zasebnega življenja.

Čeprav je Robert Golob glede na število sledilcev, trenutno jih ima okrog 18.800, še daleč od slovenskega kralja Instagrama med politiki, predsednika države Boruta Pahorja, ki se lahko pohvali s kar 134 tisoč sledilci, jih v zadnjem času pridobiva bliskovito hitro.

Samo v zadnjih 30 dneh je Golobu na Instagramu začelo slediti skoraj štiri tisoč uporabnikov (vir: SocialBlade), kar pomeni, da je svoje občinstvo v tem obdobju povečal za skoraj 30 odstotkov. Za primerjavo – Borutu Pahorju je na Instagramu v zadnjem mesecu dni začelo slediti manj kot 200 profilov.

Golobovi najnovejši objavi z dopusta na morju. Foto: Instagram / Robert Golob

Kaj objavlja Robert Golob? Veslanje, morje, politika, Gen-I

Večina objav Roberta Goloba na Instagramu v zadnjih šestih mesecih se dotika politike, predvsem stranke Gibanje Svoboda in Goloba v vlogi predsednika vlade.

Večina preteklih objav – Golob je na Instagramu prvo fotografijo objavil 23. julija 2019 – je medtem posvečenih delu Goloba v podjetju Gen-I, kjer je bil do lani predsednik uprave, in njegovi naklonjenosti do dopustovanja na morju.

To je izrazil tudi v najnovejši izginjajoči objavi oziroma tako imenovani zgodbi. V sredo je namreč delil fotografijo morja in sebe ter jima pripisal "Čarobno" in "kakšen čudež naredi 'par' dni morja".

Nekaj objav Roberta Goloba na Instagramu: