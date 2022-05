Rezultati ankete razkrivajo: Slovenci smo nori na šport!

Oglasno sporočilo

Dandanes se na različne naprave zanašamo že na vsakem koraku. Lahko bi rekli, da smo postali tehnološka družba, v kateri so pametni telefoni, pametne ure, tablice in računalniki podaljšek naših rok. Seveda z razlogom. Olajšajo nam marsikatero delovno ali domače opravilo, nas povezujejo z drugimi ljudmi, so v veliko pomoč pri učenju novih stvari in nam krajšajo čas z digitalno zabavo. Ravno zaradi njihovega vse večjega pomena in vpliva na naša življenja so pri Huaweiu izvedli manjšo raziskavo med prebivalci Slovenije o njihovih digitalnih navadah.

Huawei, ki je pred kratkim predstavil dva nova izjemna pametna telefona P50 Pro in P50 Pocket ter novo pametno uro Huawei WATCH GT 3 Pro, velja za eno največjih tehnoloških podjetij na svetu in si zato vedno prizadeva za to, da bi svoje naprave zasnoval čim bolj po meri uporabnikov. Ta rezultat pa doseže le, če prisluhne njihovim navadam, željam in potrebam.

V raziskavi je sodelovalo 700 ljudi, od tega 65 odstotkov moških in 35 odstotkov žensk, najbolj pa so bile zastopane starostne skupine od 51 do 65 let (38 odstotkov), od 36 do 50 let (25 odstotkov) in starejši od 65 let (25 odstotkov).

Zmerna uporaba pametnih naprav

Rezultati so pokazali, da Slovenci vsakodnevno najpogosteje uporabljamo pametni telefon (57 odstotkov), takoj za petami pa mu je računalnik (33 odstotkov). Precej manj so v uporabi televizor (5 odstotkov), tablica, (4,6 odstotka) in igralna konzola (0,4 odstotka). Z uporabo telefona sicer ne pretiravamo, saj je večina anketirancev (42 odstotkov) odgovorila, da ga uporablja od eno do dve uri na dan, 35 odstotkov vprašanih pa celo manj kot eno uro. Devetnajst odstotkov anketirancev na telefonu dnevno preživi od tri do pet ur, le štirje odstotki vprašanih pa več kot pet ur.

Telefoni in tablice so najbolj intenzivno v uporabi doma med popoldanskim in večernim počitkom, torej v prostem času (63 odstotkov), kar precej ljudi pa se z njimi zamoti tudi v službi oz. šoli (17 odstotkov) in zvečer pred spanjem (13 odstotkov). Pri vrsti uporabe prednjači brskanje po spletu (55 odstotkov), čemur sledijo klicanje (19 odstotkov), delovne oz. učne obveznosti (10 odstotkov) ter v nekoliko manjši meri mobilno bančništvo, igranje igric, ogled videov, spletno klepetanje in navigacija.

Radi imamo kakovost in celostno dovršenost

Zanimivo je, da je večini slovenskih uporabnikov pametnih telefonov pomembno, da so ti zmogljivi (73 odstotkov), stilsko dovršeni (56 odstotkov) in imajo dobro kamero (67 odstotkov), kar priča o tem, da je telefon postal primarni pripomoček za fotografiranje in da se nanj zanašamo na tem področju. Huaweievi telefoni, zlasti najnovejša P50 Pro in P50 Pocket, se pri tem odlično odrežejo.

Petdeset odstotkov vprašanih ima sicer na telefonu nameščenih manj kot 20 aplikacij, 40 odstotkov od 20 do 50 aplikacij in 10 odstotkov več kot 50 aplikacij. Med temi so najbolj prisotni spletni brskalniki in novičarske aplikacije (70 odstotkov), družbena omrežja in pogovorne aplikacije (50 odstotkov) ter aplikacije za upravljanje financ, kot so mobilne banke in plačilne aplikacije (47 odstotkov). V manjši meri imajo slovenski uporabniki nameščene nakupovalne (25 odstotkov), izobraževalne (17 odstotkov) in potovalne aplikacije (17 odstotkov) ter mobilne igre (16 odstotkov).

Najbolj priljubljeno družbeno omrežje je …

Najbolj priljubljeni družbeni omrežji sta pri Slovencih še vedno Facebook (37 odstotkov) in Instagram (12 odstotkov), ki jim sledijo Twitter (5 odstotkov), TikTok (3,2 odstotka) in LinkedIn (3 odstotki). Za pogovore in dopisovanje večina še vedno uporablja SMS-sporočila (35 odstotkov), tem pa sledijo sporočila v aplikacijah Viber (21 odstotkov), Messenger (20 odstotkov), WhatsApp (10 odstotkov) in Skype (3 odstotki). Vse so na voljo tudi za vse nove Huaweieve telefone ali prek trgovine AppGallery ali univerzalnega iskalnika Petal Search.

Sodobnih načinov upravljanja financ se ne bojimo

Kar zadeva sodobno finančno pismenost, smo slovenski uporabniki zelo v koraku s časom. Kar 61,5 odstotka jih je odgovorilo, da redno uporabljajo mobilno banko oz. aplikacije za plačevanje, pri čemer so v veliki večini (82 odstotkov) komitenti bank, prisotnih na naših tleh. Tu velja omeniti, da aplikacije praktično vseh teh bank in plačilnih storitev, vključno z NLB, NKBM, SKB, mBills, VALU in drugimi, najdete tudi v Huaweievi trgovini AppGallery.

Poleg nahrbtnika na pot obvezno tudi aplikacije

Da smo Slovenci zvedav narod, ki rad širi svoja obzorja, pričajo tudi rezultati ankete. Smo namreč zelo digitalizirani pri potovanjih, saj se pred odhodom opremimo z različnimi aplikacijami. Najbolj nepogrešljive (78 odstotkov) so navigacijske, kot je na primer HERE WeGo, sledijo pa še Booking.com (36 odstotkov), aplikacije za preverjanje prometnih informacij (34 odstotkov), aplikacije z informacijami o javnih prevozih (19 odstotkov), Skyscanner za iskanje ugodnih poletov (6 odstotkov), Airbnb (5 odstotkov) in aplikacije s taksi storitvami, kot so Metro, Uber in podobne (5 odstotkov).

Slovenija, dežela športa

Radi pa imamo tudi gibanje in zdrav način življenja, saj je velika večina anketirancev odgovorila, da se ukvarjajo s športom. Na prvem mestu je pohodništvo (50 odstotkov), kar je glede na izjemno naravo v Sloveniji pričakovano, sledijo pa kolesarjenje (37 odstotkov), smučanje (18 odstotkov), tek (15 odstotkov), športi z žogo, kot sta nogomet in košarka (12,5 odstotka), ter fitnes (11 odstotkov).

Vsi omenjeni športi so tudi pisani na kožo najnovejši pametni uri Huawei WATCH GT 3 Pro, ki vsebuje različne vadbene programe, beleži srčni utrip, raven kisika v krvi, kakovost spanca in opravlja številne druge meritve, pohvali pa se lahko tudi z dolgo avtonomijo delovanja, kar je ključnega pomena za marsikaterega športnega navdušenca. Za več informacij obiščite: consumer.huawei.com/si.





