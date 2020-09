Revolut upihnil peto svečko in prišel na Japonsko

Začelo se je leta 2015, ko se je Revolut pojavil kot predplačilna debetna kartica, katere namen je bil potujočim olajšati sočasno uporabo več valut. Vizija se je potem nadgradila: ustvariti univerzalno super mobilno aplikacijo za celovito upravljanje osebnih financ in finančnega poslovanja (manjših) podjetij.

Danes, pet let pozneje, Revolut podpira 30 svetovnih valut, uporablja pa ga 13 milijonov ljudi v 35 državah sveta, od tega okrog 35 tisoč v Sloveniji – zdaj tudi za veliko širši razpon finančnih storitev, kot so varčevanja, borzno trgovanje, potovalna zavarovanja in kriptovalute, a vse storitve niso na voljo v vseh državah. Poleg osebnih računov ponuja Revolut storitvene pakete tudi za (manjša) podjetja, pol milijona podjetij pa te že uporablja.

Epidemija jih je upočasnila

Število uporabnikov in nabor storitev britanskega podjetja finančnih tehnologij (fintech) bi bila še večja, če ne bi prišlo do epidemije; ta je spomladi praktično ustavila mednarodna potovanja, ki jih je kljub postopnemu odpiranju še vedno manj v primerjavi z obdobjem pred epidemijo.

Za Revolut je bil veliki dan, ko so spomladi med svoje uporabnike sprejeli tudi državljane ZDA in ljudi s stalnim prebivališčem v ZDA – a Evropa se je začela že "zaklepati", ZDA pa niso niti slutile, kakšen vpliv bo imel koronavirus na vse.

Čeprav epidemije dejansko še ni konec, pri Revolutu zatrjujejo, da se jim vsak dan pridruži okoli deset tisoč novih uporabnikov. Takšno rast so namreč imeli tudi pred epidemijo.

Revolut uporablja 13 milijonov uporabnikov, od tega okrog 35 tisoč v Sloveniji. Foto: Revolut

Vse še ni na običajnih tirnicah

A vse je še daleč od tega, kot je bilo prej. V odsotnosti običajnega obsega potovanj bo treba najti nove načine za nove izdelke in storitve, ki bodo uporabnikom privlačni in (cenovno) dostopni, Revolutu pa vzdržni.

Brez rezanja stroškov ni šlo niti pri Revolutu. Približno trem odstotkom zaposlenim od skupno dva tisoč so odpovedali delovno razmerje (domnevno na načine, ki ne sodijo ravno med primere najboljših poslovnih praks), ustanovitelji pa ne prejemajo svojih rednih (visokih) plač že od marca.

Rast, ki ji (vsaj za zdaj ni videti konca)

Še nekaj tednov pred glavnim udarcem koronavirusa v Evropi si je Revolut priskrbel 500 milijonov ameriških dolarjev (417 milijonov evrov) svežega kapitala in tako dosegel prvo mesto na lestvici najbolj uspešnih evropskih podjetij finančnih tehnologij. Njegova vrednost je ocenjena na 5,5 milijarde ameriških dolarjev (4,6 milijarde evrov).

Ustanovitelja, danes 36-letni Nik Storonsky in 37-letni Vlad Yatsenko, imata še vedno velike ambicije, predvsem na novih trgih. Poleg ZDA, za katero se pravo odpiranje šele pričakuje s popuščanjem epidemije, pričakujejo rast tudi na Japonskem, kjer so prijave za nove uporabnike začeli zbirati ravno te dni.

Vizija snovalcev Revoluta je ustvariti zmogljivo aplikacijo za celovito urejanje osebnih financ. Foto: Matic Tomšič

Evropski uporabniki bodo britanske račune nadomestili z litovskimi

Revolut ima vsa dovoljenja za bančno poslovanje v domačem Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, a tudi v ZDA, ki jo vidijo kot enega ključnih trgov, in v Litvi, kar je zelo pomembno za uporabnike iz Evropske unije, ko bo Združeno kraljestvo zaradi svoje (tesne) referendumske odločitve zapustilo Evropsko unijo.

Za ohranitev poslovanja v Evropski uniji bodo namreč v naslednjih mesecih vsi slovenski uporabniki skupaj z uporabniki iz drugih držav članic Evropske unije "premeščeni" iz britanske entitete v litovsko. Večjih sprememb sicer ne bo, sploh ne pri kartičnem poslovanju, spremenili pa se bosta na računih številka in država porekla.

Želijo čim več uporabnikov na premijskih paketih

Ena glavnih prednosti Revoluta je, da ponuja širok razpon bančnih storitev brez kakršnihkoli nadomestil za končnega uporabnika. Toda pod pritiskom potrebe za povračilo naložbe in pričakovanja dobičkonosnosti si pri Revolutu želijo, da bi čim več uporabnikov prešlo na enega od dveh plačljivih paketov, katerih cena se giblje, odvisno od države, nekje med osem in 14 evrov na mesec.

Standardni brezplačni paket še vedno zajema veliko storitev, namenjenih končnemu uporabniku, pri čemer Revolut služi z običajnimi nadomestili za kartično poslovanje, ki pa jih uporabnik ne plačuje neposredno.

Brezplačno ponuja vedno manj, a še vedno veliko

Toda v standardnem paketu sta se število brezplačnih mesečnih dvigov na bankomatih in najvišji mesečni znesek za brezplačno menjavo valut nekajkrat le znižala. Izbira plačljivega paketa poviša te omejitve in uporabnikom prinaša še nekatere ugodnosti, ki so pri standardnem paketu plačljive oziroma jih sploh ni.

Pri Revolutu si seveda želijo, da bi čim več uporabnikov izbralo njihove plačljive pakete. Foto: Reuters

Rast prodaje Revoluta je "poželenja vredna" – v zadnjih treh letih je povprečno znašala kar 310 odstotkov. Še leta 2016 so imeli (komaj) 2,4 milijona britanskih funtov (2,65 milijona evrov) prihodkov, lani pa že kar 162,7 milijona (180 milijonov evrov).

Uspešni kot še nobena britanska zasebna tehnološka družba

A vse te čudovite številke še ne zadoščajo, da bi imel Revolut dobiček. Lani so prikazali 107,4 milijona britanskih funtov (118 milijonov evrov) izgube, a vendarle vztrajajo, da so na poti do dobičkonosnosti.

Revolut je lani bil najhitreje rastoča zasebna tehnološka družba v Združenem kraljestvu in prva v dvajsetletni zgodovini tovrstnih meritev, ki ji je to uspela doseči dve leti zapored.

Ni šlo brez zapletov

Njihova hitra rast pa ni šla brez težav. Na ključnih položajih so se pogosto izmenjevali bančni strokovnjaki, slišati je bilo tudi nekatere pomisleke o pogojih dela in načinih zaposlovanja (na primer, da je vsak kandidat še pred razgovorom za službo moral pridobiti določeno število novih uporabnikov).

Revolut je zdaj na voljo v Evropi, ZDA, Singapurju, Avstraliji in zdaj (v omejenem obsegu) tudi na Japonskem. Načrtujejo širitev tudi v Latinsko Ameriko, a jim epidemiološke razmere, ki so na tej celini dokaj neugodne, ne gredo na roke. Ostajajo pa neomajni: pot do dobička je vse krajša.