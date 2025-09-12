Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
12. 9. 2025,
17.13

Petek, 12. 9. 2025, 17.13

Slovenija ni več na črni listi Revoluta v ZDA

neobanke, Revolut, N26 | Na Forbsu so ugotovili, da se je Slovenija na neslavnem seznamu znašla zaradi Revolutovega ameriškega partnerja, banke Lead Bank. | Foto Guliverimage

Na Forbsu so ugotovili, da se je Slovenija na neslavnem seznamu znašla zaradi Revolutovega ameriškega partnerja, banke Lead Bank.

Foto: Guliverimage

Iz britanskega podjetja, neobanke Revolut, ki jo uporablja več kot 180 tisoč Slovencev, so za Forbes sporočili, da Slovenija ni več na njihovi črni listi. Omenjena banka je za svoje ameriške stranke Slovenijo skoraj eno leto uvrščala med države, kamor ni bilo mogoče nakazovati denarja ali ga od tam prejemati.

Slovenija je bila od oktobra lani edina država EU na dveh črnih seznamih držav na Revolutovi ameriški spletni strani. Pri Revolutu so zdaj za Forbes Slovenija potrdili, "da je bila situacija rešena in da bo spletna stran kmalu posodobljena". 

Kot še piše omenjeni portal, je bilo presenetljivo, da je Slovenija na seznamu kot edina članica EU, razlogi za to pa so bili neznani. Na Forbsu so ugotovili, da se je Slovenija na neslavnem seznamu znašla zaradi Revolutovega ameriškega partnerja, banke Lead Bank.

Litovska centralna banka, ki je v EU zadolžena za regulacijo Revoluta kot izdajateljica njihove bančne licence, je sporočila, da so po prejemu obvestila Banke Slovenije stopili v stik z Revolutom. "Po uvodni razlagi Revoluta je težava morda povezana z enim od njihovih partnerjev. Kolikor nam je znano, se težava rešuje, mi pa bomo spremljali napredek," so dejali, Revolut pa razlogov za uvrstitev Slovenije na neslavni seznam ni komentiral.

Novice Revolut: Slovenija edina članica EU na črni listi
