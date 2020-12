Revolucionarno odkritje za velike uporabnike naravnega plina #video

Znanstveniki singapurske nacionalne univerze so odkrili metodo, ki omogoča varnejše shranjevanje in prevoz naravnega plina na veliko bolj praktičnih temperaturah.

Dodatna prednost nove metode, o kateri so poročali v znanstveni reviji Energy & Environmental Science, je, da postopek traja samo okoli 15 minut in zahteva zmes, ki je nizko toksična.

Utekočinjenje zahteva zelo nizko temperaturo in zelo visok tlak

Naravni plin je eden od ključnih energentov, katerega pomen in vloga se še dolgo ne bosta zmanjšali kljub prizadevanjem za opustitev fosilnih goriv. Toda zahtevnost skladiščenja in prenosa ostaja še vedno ena od večjih omejitev.

Skladiščenje in prevoz plina zahtevata posebne pogoje in prostore, zaradi vnetljivosti naravnega plina pa je ravnanje lahko tudi nevarno. Včasih si pomagajo z utekočinjanjem plina, a to zahteva zelo nizke temperature, okrog 163 Celzijevih stopinj pod ničlo, in zelo visok tlak – okrog 25-kratnik običajnega atmosferskega tlaka. To je neprimerno, tvegano in drago za velike količine naravnega plina.

Led, ki gori

Singapurski znanstveniki so razvili metodo za pretvorbo plina v trdno stanje, za kar so navdih dobili pri naravnem pojavu, ki lahko nastane pod določenimi pogoji. Molekule naravnega plina namreč lahko pristanejo v kletkah vodnih molekul, pri čemer nastanejo plinski hidrati (redkeje znani tudi kot led, ki gori).

V naravi poteka ta postopek zelo počasi in lahko traja tudi več milijonov let.

Velik prispevek L-triptofana

Prejšnje raziskave nekaterih drugih znanstvenikov so bile uspešne pri razvoju metod z znatno krajšim časom pretvorbe, a so te zahtevale zelo toksične dodatke, ki so nevarne tako za osebje kot tudi za okolje.

Toda z uporabo zmesi, katere glavna sestavina je človeku esencialna aminokislina L-triptofan, so singapurski znanstveniki ta čas skrajšali na 15 minut. Po njihovem prepričanju je to zagotovo najhitrejši način tovrstne pretvorbe.

Prednosti plinskega hidrata in singapurske metode se kar vrstijo

Produkt takšne pretvorbe je varen in praktičen za shranjevanje in transport. Kocka takšnega plinskega hidrata ima 90-krat manjši volumen, ni eksplozivna kot naraven plin in jo je mogoče shranjevati v običajnem zamrzovalniku na komaj pet stopinjah pod zmrziščem vode in pri običajnem atmosferskem tlaku.

Dodatki, ki sodelujejo pri takšni pretvorbi, so, zatrjujejo avtorji, veliko manj strupeni kot sestavine podobnih postopkov.

Kar v naravi lahko traja milijone let, dosežejo s singapursko metodo v 15 minutah. Foto: National University of Singapore

Od laboratorija proti industrijskim obratom

Novo metodo so do zdaj potrdili na (skromnih) laboratorijskih količinah, zato je njihova želja preveriti in dokazati uporabnost te metode tudi na večjih količinah.

Naslednji korak bo tako priprava pilotskega projekta, ki bi v trdno fazo lahko pretvoril do 100 kilogramov plina dnevno, nato pa tudi sistema, ki bo primeren za industrijsko uporabo.

Singapur, domovina te raziskave, si obeta veliko od tega odkritja, saj bi uveljavljanje v industrijskem merilu močno okrepilo njihovo energetsko stabilnost. Ta majhna država je namreč velik uvoznik naravnega plina, iz katerega proizvajajo več kot 95 odstotkov svoje električne energije.