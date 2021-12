Raziskava: Največ Slovencev si želi nov računalnik

Oglasno sporočilo

Zadnje leto in pol smo bili priča precejšnjim spremembam v svetu, ki so prinesle številne nove navade in nas še bolj povezale z našimi bližnjimi. Začeli smo ceniti vsak trenutek, ki smo ga lahko preživeli z družino in prijatelji, saj smo bili velikokrat primorani z njimi komunicirati izključno na daljavo. K sreči smo imeli vsaj pri tem pomoč sodobne tehnologije.

Prenosni računalniki, tablice in pametni telefoni so nam omogočili, da smo lahko iz dnevne sobe delali, se učili ali le malo poklepetali. Marsikoga je to celo ponovno združilo in povezalo z ljudmi, ki jih sicer niso videli že dalja časa. Pred vrati pa so prazniki, čas, ko se še bolj povežemo s tistimi, ki nam pomenijo največ, in napolnimo baterije za prihajajoče izzive v novem letu. In seveda čas, ko se obdarujemo …

Ob tej priložnosti je Huawei izvedel spletno raziskavo o tem, koliko so pametne naprave postale pomembne v naših življenjih, o tem, kako bomo preživeli božično-novoletne praznike, in o tem, kaj si pravzaprav letos najbolj želimo pod božičnimi drevesci. So nove navade prinesle nove želje?

V raziskavi je sodelovalo 188 Slovencev, od tega 63 odstotkov moških in 37 odstotkov žensk, najbolj pa sta bili zastopani starostni skupini med 36 in 50 leti (34 odstotkov) ter med 51 in 65 leti (36 odstotkov).

Prazniki so posvečeni družini in najbližjim

Če začnemo kar z najbolj aktualno temo, je velika večina anketirancev, kar 89,9 odstotka, odgovorila, da bodo letos praznični čas preživeli doma, 5,3 odstotka si jih bo privoščilo oddih nekje v Sloveniji, le 4,8 odstotka pa si jih bo napolnilo baterije nekje v tujini. Pri tem božično-novoletne praznike v večini vidijo kot čas, ki ga želijo deliti z družino in svojimi najbližjimi (71,4 odstotka), poleg tega pa morajo biti obarvani še z dobro hrano in pijačo (60,8 odstotka), peko piškotov (34,4 odstotka), božično glasbo, ki popestri toplo doživetje (29,6 odstotka), zimskimi radostmi na snegu (22,2 odstotka) in filmskimi maratoni ob večerih (21,2 odstotka).

Pod smrečico si večina Slovencev (36 odstotkov) želi novo napravo, kot so prenosni računalniki, pametni telefoni, tablice in igralne konzole. Razlog za to po vsej verjetnosti lahko iščemo tudi v novih razmerah, ki so naredile tovrstne naprave nepogrešljiv del našega vsakdana, in pa seveda v vsesplošni priljubljenosti novih tehnologij, saj nam poleg dela omogočajo tudi zabavo. Na drugem mestu seznama želja Slovencev so knjige in stripi (12,7 odstotka), na tretjem nova oblačila (12,2 odstotka) in na četrtem športna oprema (11,6 odstotka).

Delo, učenje in druženje na daljavo še vedno zelo aktualno

Želje po novih napravah bržkone sovpadajo tudi z dejstvom, da je večina ljudi letos še vedno pretežno delala na daljavo, od doma (43 odstotkov) in manj v pisarni (38,6 odstotka). Kar nekaj Slovencev pa je tudi delilo delovni čas na daljavo in službenih prostorih (18 odstotkov). Pomembno je sicer povedati, da kar 75 odstotkov anketirancev v službi za delo uporablja računalnik. Prav zaradi novih spreminjajočih se delovnih pogojev in razmer, bi večini (42,9 odstotka) olajšalo delo, če bi lahko doma in v službi upravljali isti računalnik.

Da so računalniki postali pomemben del naših življenj, govori tudi podatek, da 33,3 odstotka ljudi z njimi preživi od pet do deset ur na dnevni ravni, kar nekaj (9,5 odstotka) pa tudi več od tega. Pri tem je pomembno, da jih najpogosteje uporabljamo za delo in učenje (67,7 odstotka), manj pa za urejanje fotografij in videov (18 odstotkov), gledanje filmov (8,5 odstotka) in igranje iger (5,8 odstotka). Računalnikom sicer tudi vedno bolj zaupamo, saj na njih hranimo (64 odstotkov anketirancev) številne bolj delikatne podatke, od dostopov do spletnih bank do službenih dokumentov.

Naprave so poleg tega postale nepogrešljive tudi pri vzdrževanju stikov z bližnjimi. 37,6 odstotka anketirancev za to uporablja telefon, 16,9 odstotka pogovorne aplikacije, veliko (33,9 odstotka) pa jih še vedno najraje poklepeta v živo ob kavi, ko je to le mogoče.

Slovenci imamo velika pričakovanja od svojih naprav

Zaradi vse večjih zahtev imajo Slovenci tudi vedno večja pričakovanja od računalnikov, saj se le tako lahko uspešno spopadejo z vsemi opravili. Na prvem mestu pomembnosti sta zmogljivost in dober procesor (78,3 odstotka), sledijo pa spomin in pomnilnik (61,9 odstotka), kakovosten zaslon z visoko ločljivostjo (60,8 odstotka), vzdržljivost in baterija (40,2 odstotka), dobra grafična kartica (36 odstotkov), varnostne funkcije (22,8 odstotka), kakovostna in osvetljena tipkovnica (22,2 odstotka) in spletna kamera (22,2 odstotka). Še ena pomembna lastnost pa je povezljivost. Najpogosteje (49,2 odstotka) z računalniki povezujemo svoje telefone, sledijo slušalke (18 odstotkov) in zunanji monitorji (17,5 odstotka), potem pa so tu v manjši meri še tablice in zvočniki.

Ob koncu pa bi se navezali kar na začetek – želje. Presenetljivo veliko, kar četrtina (25 odstotkov), anketirancev je dejalo, da si trenutno ne lastijo računalnika. To se popolnoma sklada z željami, ki kažejo, da so na prvem mestu prav te naprave. Zavedati smo se začeli, da so računalniki postali resnično nepogrešljivi, saj jih potrebujemo v prav vseh vidikih življenja – pri delu, učenju in zabavi.

Prenosni računalnik, ki je kos vsaki nalogi – Huawei MateBook 14s

Vsem pričakovanjem bo zagotovo kos novi prenosni računalnik Huawei MateBook 14s. Zasnovan je namreč z mislijo na uporabnika in izpopolnjen v vseh pogledih.

Huawei nova 9. Najprej je tu zaslon FullView z ločljivostjo 2,5K in 90 Hz osveževanjem slike, ki zagotavlja izjemno vizualno izkušnjo. Vsestranske zmogljivosti zagotavlja Intelov procesor Core i5 11. generacije v navezi s 16 GB delovnega pomnilnika in pogonom SSD velikosti 512 GB, medtem ko za kakovost zvoka skrbi tehnologija Huawei Sound v kombinaciji s kar štirimi zvočniki. Odlično uporabniško izkušnjo pa zaokrožijo tipkovnica s tipkami, ki imajo hod, globok 1,5 mm, vzdržljiva baterija in funkcija Huawei Share. Prek nje namreč lahko brezšivno z računalnikom povežete pametni telefon, kot je

Prenosnik ima med drugim tudi izhod HDMI, na katerega lahko priklopite zunanji monitor za boljši pregled nad delom. Kot nalašč za to je Huawei MateView GT, ki ga odlikuje velik ukrivljen zaslon. Celoten povezan Huaweiev ekosistem pa dopolnjuje še nova pametna ura Huawei Watch GT 3, ki je opremljena s številnimi naprednimi zdravstvenimi in športnimi funkcijami.

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA, D. O. O.